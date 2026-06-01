PAU 2026
Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
El examen de Historia de la Filosofía cerró la primera jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad
Poniendo fin a la primera jornada de exámenes de la PAU 2026 y tras las pruebas de Lengua Castellana y Literatura, les llegaba el turno a los estudiantes que se presentaban a la optativa de Historia de la Filosofía. Abarcando desde perspectivas más ontológicas con Platón o Aristóteles, y hasta pensamientos como el marxismo o el vitalismo con filósofos como Nietzsche y Ortega y Gasset, el examen dio comienzo a las 16:00 y se alargó hasta las 17:30 de la tarde.
Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
Los primeros estudiantes que ya han abandonado las aulas han contado algunos detalles de esta prueba en la que han tenido que escoger entre dos filósofos tan conocidos como dispares: Platón, perteneciente a la antigüedad clásica griega y David Hume, nacido en plena edad moderna y una de las figuras más destacadas de la filosofía occidental moderna.
Con respecto a corrientes Platón es conocido por su teoría de la existencia de dos mundos separados: el mundo sensible, aparente, material y cambiante, frente a un mundo inteligible donde se encuentra la realidad verdadera e inmutable de las Ideas. También la alegoría de la caverna y la teoría de la reminiscencia forman parte de los pensamientos más destacados del filósofo griego.
Por su parte David Hume es considerado uno de los filósofos más influyentes por su aportación al empirismo, al escepticismo y al naturalismo, sosteniendo que la ética se basaba en las pasiones y que el sentimiento era algo más que un principio moral abstracto.
Fin de la primera jornada de PAU 2026
Con esta prueba se cierra el primer día de las Pruebas de Acceso a la Universidad que se reanudará mañana a las 9:30 con el examen de Primera Lengua extranjera para las modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales, al que le seguirán a las 12:00 los alumnos de la modalidad de Ciencias Sociales y Tecnología. Finalmente, a las 16:00, los estudiantes de todas las modalidades realizarán la prueba de Historia de España, temida por muchos por su alto contenido en temario.
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