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PAU 2026

Los estudiantes madrileños hacen el último repaso antes del arranque de la PAU 2026: "Yo siento que voy bien preparada, pero siempre está la sorpresa de lo que pueda entrar"

La capital española acoge la PAU, donde miles de estudiantes buscan superar la primera prueba de Lengua Castellana y Literatura para acceder a la universidad

Alumnos llegan a la parada de Metro de Ciudad Universitaria para comenzar el primer examen de la PAU 2026

Alumnos llegan a la parada de Metro de Ciudad Universitaria para comenzar el primer examen de la PAU 2026 / Europa Press

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Tras meses estudiando y preparándose, los nervios eran evidentes entre quienes hoy, 1 de junio de 2026, harán frente a la primera jornada de la temida Prueba de Acceso a la Universidad, o también llamada PAU. Así, desde las 9:30 de la mañana los estudiantes madrileños comenzaban los exámenes finales que pondrán fin a su etapa de bachillerato para abrirles las puertas a su vida universitaria.

Antes del primer examen de Lengua Castellana y Literatura II para la modalidad de Ciencias y Tecnología, los estudiantes se agolpaban en los alrededores de las diferentes universidades de la capital: "Es un examen muy decisivo en torno a nuestro futuro", comentaban para Europa Press algunos estudiantes en Ciudad Universitaria, "llevamos trabajando todo el curso y hay que demostrar lo que llevamos haciendo todo el año", sentenciaban.

Sensación de confianza por encima de nervios y repasos de última hora

Aunque algunos afirmaban haber primado el descanso, otros comentaban entre risas que habían dormido "bastante mal". Calificando los nervios como "lo típico antes de empezar", la sensación general entre los estudiantes era de confianza en la preparación que durante todo un año han recibido de la mano de sus profesores: "pensaba que iba a ir más nerviosa".

Mientras que algunos aprovechaban para charlar con los amigos, otros no perdían ni un minuto para repasar: "aún quedan algunas cosillas", contestaba un estudiante mientras revisaba de reojo sus apuntes. A la pregunta de qué asignaturas llevaban mejor preparadas otro estudiante afirmaba: "Mates la que mejor, e historia la que peor porque hay que dedicarle más tiempo".

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Varios estudiantes charlan antes de la apertura de las aulas para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid este lunes. / EFE

Entre las principales preocupaciones de los estudiantes, varias jóvenes destacaban la incertidumbre de no saber que entrará en el examen: "Yo siento que voy bien preparada, pero siempre está la sorpresa de lo que pueda entrar o caer". Por suerte o por desgracia, esta incógnita pronto llegará a su fin también para las modalidades de Artes, General, Humanidades y Ciencias Sociales que enfrentarán el examen de Lengua Castellana y Literatura a las 12:00 horas.

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