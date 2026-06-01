"Empieza la PAU 2026 pero yo sigo en 2015 cuando Paulina Rubio se creyó que #PAU2015 estaba dedicado a ella": la divertida equivocación que aún hoy es viral

Hoy, 1 de junio de 2026, daban comienzo las Pruebas de Acceso a la Universidad 2026, también conocidas como PAU. A las 9:30 de la mañana, los estudiantes de la modalidad de Ciencias y Tecnología realizaban el examen de Lengua Castellana y Literatura, seguidos por los alumnos de la modalidad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales que se enfrentaban a la prueba a las 12:00 de la mañana.

Ahora, mientras se espera que dé comienzo la prueba de Historia de la Filosofía a las 16:00 de la tarde, son muchos los estudiantes que comentan sus sensaciones y resultados a través de las diferentes redes sociales, y en especial en 'X'. Desde aquellos que se lamentan por no haber estudiado el tema de literatura que ha caído en el examen, hasta quienes comentan sus outfits para las jornadas de exámenes, los diferentes tweets consiguen sacar unas risas en unas jornadas marcadas por la tensión.

Paulina Rubio y su "#PAU2015"

Entre estos comentarios, la cuenta @SuperViiral, ha rescatado del recuerdo una divertida equivocación que aún hoy ha provocado miles de reacciones en 'X'. "Empieza la PAU 2026 pero yo sigo en 2015", así comienza el tweet que, acompañado de una fotografía del comentario original de la cantante Paulina Rubio, recordaba el momento en que la artista equivocaba el significado del hashtag "#PAU2015".

Interpretándolo como una forma de apoyo de sus fans, Paulina Rubio, que en ese mismo año anunciaba la llegada de nueva música, publicaba en su cuenta oficial de 'X' el comentario "Summer 2015 is here!!!", o en español, "¡El verano de 2015 ya está aquí!". En sí, este comentario no es polémico, pero la presencia del hashtag que lo acompañaba provocó miles de reacciones entre quienes conocían su verdadero significado.

Divertidos por la confusión de la artista con las pruebas de acceso a la universidad es habitual que en esta época del año, la publicación resurja en una especie de momento de nostalgia entre quienes realizaron los exámenes en aquellos años. Y es que aunque el comentario tiene ya más de 10 años, aún hoy continúa haciéndose viral cada vez que se acerca el mes de junio.