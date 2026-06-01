Los embalses de Madrid arrancan junio al 84% de su capacidad

La Comunidad de Madrid inicia el mes de junio con una situación hidrológica favorable. Según los últimos datos facilitados por el Canal de Isabel II, los trece embalses que abastecen a la región se encuentran al 83,9% de su capacidad máxima, lo que supone un almacenamiento de 791,8 hectómetros cúbicos.

Este nivel de reservas se sitúa dos puntos porcentuales por encima de la media histórica para estas fechas, que es del 81,9%. Aunque las precipitaciones registradas en mayo fueron un 8,1% superiores a la media histórica (64,5 litros por metro cuadrado), las aportaciones a los embalses fueron un 47,8% inferiores a la media mensual. Esta disparidad responde a la irregularidad de las lluvias: tras un mes de abril extremadamente seco, la escorrentía se vio reducida durante la segunda quincena de mayo debido al aumento de las temperaturas.

A pesar de esta coyuntura, el balance del año hidrológico sigue siendo positivo, con aportaciones un 3,4% superiores a la media habitual.

Aumento del consumo de agua en Madrid

El Canal de Isabel II ha señalado un incremento notable en la demanda de agua. Durante el mes de mayo, el consumo en la Comunidad de Madrid fue un 9,9% mayor que en 2025, alcanzando los 46,3 hectómetros cúbicos. En el acumulado anual, el consumo de agua ha subido un 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

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Ante estos datos, el Canal de Isabel II subraya que el abastecimiento de agua en Madrid está garantizado. No obstante, el organismo público insiste en la necesidad de mantener un uso responsable del agua durante todo el año, independientemente de los niveles de los embalses, con el fin de asegurar la sostenibilidad del recurso a largo plazo.