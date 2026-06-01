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Las dos vidas de la presentadora Alba Carrillo (39 años): un refugio en el campo y una exclusiva casa en Madrid
La decisión de Alba Carrillo de dejar RTVE abre la puerta a una posible mudanza a la casa rural que compró en 2021 en un pequeño pueblo abulense
Tras la reciente polémica en el programa 'D Corazón' en RTVE, la colaboradora Alba Carillo, conocida por su personalidad reivindicativa, volvía a estar en el centro de la tormenta mediática. La problemática comenzaba cuando Alba criticó a la cadena pública cuestionando la contratación de personajes famosos que tenían cuentas pendientes con Hacienda, o que animaban públicamente a dejar de pagar impuestos para programas públicos como 'MasterChef'.
Así, la hasta entonces colaboradora fue reprendida por sus palabras por la productora 'Shine Iberia', y, al recibir este toque de atención, decidía abandonar voluntariamente el programa de La 1: "A mí nadie me va a llamar la atención... si me quedo sin trabajo, estoy encantada", expresaba Alba en un vídeo compartido en sus redes donde decía defender su derecho a no ser amordazada.
Aunque ya estaba de camino al estudio, Alba decidió darse la vuelta y regresar a su vivienda en Madrid, una casa que, pese a estar en una urbanización exclusiva de la capital, podría frecuentar cada vez menos ahora que ha dejado el programa de forma irrevocable. En su lugar, es posible que la modelo decida pasar el verano en el pueblo de su abuela en la provincia de Ávila, donde Alba compró la que define como "la casa de sus sueños".
A las afueras de Madrid, con biblioteca, vestidor y piscina privada
Alba Carrillo, natural de Torrelodones, reside actualmente en esta exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. Conocida por su privacidad, no es de extrañar que la presentadora cuente con varios vecinos de renombre entre los que destacan Clara Lago o Mario Casas.
Con un diseño moderno y elegante, la casa de Alba destaca por su amplitud y su luminosidad, ya que goza de grandes ventanales que permiten a la luz natural inundar sus estancias. Entre los rincones que más destacan de la vivienda actual de la modelo se encuentran su biblioteca privada, su amplio vestidor, y su piscina privada desde donde comparte fotos en sus redes sociales.
En el pueblo de su abuela, de inspiración 'cotagge' y con una pared de recuerdos
En 2021, Alba conseguía hacerse con la que define como "la casa de sus sueños" en Nava del Barco, un pueblo al sur de la provincia de Ávila con apenas 83 habitantes en el que solía vivir su abuela. Describiendo este refugio rural como "un lugar para conectar con la naturaleza", la modelo optaba por una decoración de inspiración 'cottage' basada en la estética de las casas de campo inglesas.
Curiosamente, de entre todas las estancias, Alba destaca su salón como su espacio favorito, donde el sofá "es uno de los muebles más importantes", explicaba. "Tiene que soportar una siesta, juegos de mesa en familia y copas con amigos", afirmaba la madrileña en sus redes mientras mostraba su sofá rinconero tapizado en beige.
Desde él, puede observarse además su muro de recuerdos, una pared del salón en el que Alba ha colgado diferentes fotos en forma de collage. Con marcos de madera idénticos, este montaje le permiten rememorar varios momentos familiares y profesionales, aunque seguramente, si había alguno dedicado a su paso por RTVE, no tardará mucho en ser sustituido.
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