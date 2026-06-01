La dirección del PSOE-M descarta un adelanto de las elecciones generales y llama a la "tranquilidad" tras la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz

La entrada de la UCO en Ferraz este miércoles en relación con la investigación en la Audiencia Nacional de una presunta trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero la semana pasada han sacudido al PSOE madrileño. Como reconoce un diputado en la Asamblea de Madrid, si lo primero es "muy preocupante", lo segundo ha sido "jodido, emocionalmente duro para la militancia" por el ascendente que el expresidente conserva en las filas socialistas.

Desde la dirección regional del partido se admite que es un momento delicado, no se niega que hay congoja entre el electorado y la militancia, pero se pide "tranquilidad" y se aprietan filas en torno a Sánchez. "Que nadie espere en esta federación otra cosa que apoyo a este Gobierno", transmiten.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha sido, de hecho, de los primeros ministros en pronunciarse. Antes de que Óscar Puente afirmara el jueves que "se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos", el titular de Transformación Digital y Función Pública ya había manifestado un día antes sus recelos ante la concatenación tan seguida de actuaciones judiciales. "Colaboración con la justicia, respeto máximo a los procedimientos y tranquilidad absoluta, pero sí tengo que decir que sobre el calendario que, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias", señalaba.

En relación con lo ocurrido estas dos semanas insisten en esperar a la declaración ante el juez de Zapatero en la que dará sus explicaciones y recuerdan que tanto Santos Cerdán como Leire Díez, dos de las personas contra la que se dirige la investigación del juez Pedraz por presuntos intentos de torpedear procesos judiciales, están fuera del partido hace un año.

Alguna voz teme el impacto electoral. "Cuando se genera una dinámica en la que la gente se enfada la primera urna que le ponen es donde lo transmiten", indican. El entorno de López descarta, en cualquier caso, un adelanto de las generales, que creen que no beneficiaría en nada al PSOE, e insiste en esa llamada a la tranquilidad de cara a las municipales y autonómicas, para las que, advierten, aún queda un año. El momento, se asume, es de resistir y no bajar los brazos. El partido centrará sus esfuerzos en el cinturón sur, donde conserva las alcaldías de más peso entre las 30 que conserva en la región. Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada o Parla.

En cuanto a las autonómicas, dan por hecho que recuperarán su posición como primera fuerza progresista, cedida en 2021 y 2023 ante Más Madrid, y confían en el desgaste de Isabel Díaz Ayuso, cuya mayoría absoluta ven imposible que revalide. Sobre el potencial efecto de rechazo de la figura de Pedro Sánchez, entienden que puede tener cierto efecto movilizador en la derecha, pero en ningún caso desmovilizador entre su propio electorado. Al contrario, lo siguen viendo un activo. En alguna ocasión en el pasado Óscar López ha recordado la diferencia de 400.000 votos entre las autonómicas y las generales de 2023 con apenas dos meses de diferencia.

Elegido secretario general del PSOE-M como candidato de Pedro Sánchez hace casi año y medio, López mantiene la confianza de Ferraz en una federación tradicionalmente agitada como la madrileña. De momento, no han surgido nombres para disputar su liderazgo como cartel frente a Ayuso en los comicios de mayo próximo.

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Cada cierto tiempo desde ciertos medios se mira hacia Juan Lobato. Hace unas semanas, el exsecretario general de los socialistas madrileños publicaba un artículo en El País en la que abogaba por un sistema de elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, no circunscritas a la militancia, para liderar la candidatura. "Aquí la duda es si se tiene ambición por Madrid o no. Y yo creo que ambición significa abrirse a la gente", afirma quien fuera líder del PSOE-M hasta noviembre de 2024. "Con unas primarias abiertas, que fueron muy positivas con Ximo Puig en Valencia, por ejemplo, sí me plantearía dar un paso". Con el actual sistema, asegura, no lo considera.