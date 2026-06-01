Detenido en la M-40 a la altura de Boadilla con más de 100 kilos de hachís en el maletero

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que transportaba alrededor de 107 kilos de hachís en el maletero de su vehículo mientras circulaba por la M-40, a la altura del término municipal de Boadilla del Monte.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando agentes del cuerpo observaron al conductor en actitud sospechosa y decidieron darle el alto en una zona segura para identificarlo y comprobar el interior del vehículo, según ha informado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Durante el registro, los agentes localizaron en el maletero tres bultos de tamaño similar, con apariencia de cajas de cartón. Al abrir uno de ellos, encontraron varios envoltorios de plástico cerrados herméticamente que desprendían un fuerte olor. Los otros dos bultos contenían más paquetes con la misma sustancia.

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Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes confirmaron que se trataba de hachís, con un peso total aproximado de 107 kilos. El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.