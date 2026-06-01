NUEVA EDICIÓN
Cine bajo las estrellas y conciertos al atardecer: el oasis cultural que esconde la azotea de La Casa Encendida
La Terraza Magnética propondrá del 26 de junio al 1 de agosto una programación cultural bajo el lema 'Cartografías de la noche': Bint Mbareh, Ava Rasti y Violeta García, entre sus protagonistas
Cuando Madrid empieza a arder y busca sombra, La Casa Encendida mira hacia arriba. Su azotea, ese jardín suspendido entre Lavapiés y Arganzuela, recupera este verano La Terraza Magnética, una de sus citas más reconocibles, que en 2026 se celebrará del 26 de junio al 1 de agosto bajo el lema Cartografías de la noche. La propuesta mantiene su pulso habitual: cine los viernes, conciertos los sábados y el atardecer como umbral. Pero esta edición no se limita a utilizar la noche como decorado. La convierte en materia narrativa, en espacio de tránsito, deseo y memoria. Un territorio en el que caben taxis que atraviesan ciudades, vampiros solitarios, viajes mentales, músicas de la diáspora y sonidos que parecen venir de otro tiempo.
Los conciertos, comisariados por Acacia Ojea, dibujan un mapa sonoro internacional con especial atención a las prácticas experimentales contemporáneas. La apertura musical correrá a cargo de Bint Mbareh, artista palestina que trabaja el sonido como archivo político y emocional, cruzando la electrónica y la oralidad del mundo árabe. Le seguirá la argentina Violeta García, que lleva el violonchelo lejos de cualquier zona de confort: improvisación y electricidad en una práctica física y radical. El recorrido continuará con la iraní Ava Rasti, creadora de paisajes de ambient y drone donde la repetición funciona como una forma de memoria suspendida. Más adelante llegará RenzNiro, voz emergente de la escena underground británica, situado en los márgenes del grime y de una electrónica oscura. La cántabra Amanda Mur propondrá un diálogo entre tradición y una sensibilidad de raíz casi telúrica. Cerrará el ciclo Adrasha, artista de origen etíope afincada en Barcelona, cuyos sets conectan músicas de club africanas y de la diáspora con el future dancehall.
El cine de los viernes también se mueve por noches poco tranquilas. La programación arrancará con Noche en la Tierra, de Jim Jarmusch, una película construida a partir de trayectos en taxi por cinco ciudades durante una misma madrugada. Después llegará Retrato de una alcohólica. Billete sin retorno, de Ulrike Ottinger, deriva berlinesa y autodestructiva de una mujer que decide desaparecer en el alcohol y en una ciudad que no la conoce. El vampirismo, en clave de western, aparecerá con Una chica vuelve sola a casa de noche, debut de Ana Lily Amirpour. La animación japonesa tendrá su lugar con Angel’s Egg, obra de culto de Mamoru Oshii y Yoshitaka Amano, una fábula oscura, espiritual y enigmática. También se proyectará Largo viaje hacia la noche, de Bi Gan, un descenso a la frontera borrosa entre lo vivido y lo imaginado. La clausura cinematográfica en la azotea será con The African Desperate, de Martine Syms, sátira delirante del mundo del arte contemporáneo y retrato generacional atravesado por internet, la fiesta y la desorientación.
Como en ediciones anteriores, La Terraza Magnética no se quedará únicamente en la sede principal de La Casa Encendida. La programación se extenderá también a Casa San Cristóbal, donde la noche adoptará forma de colmillo con dos títulos pensados para públicos muy distintos: Petit Vampire, de Joann Sfar, una aventura animada para acercarse a lo fantástico desde la infancia, y Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodriguez, clásico noventero escrito por Quentin Tarantino que transforma una huida criminal en una explosión de vampiros, carretera y exceso.
Más allá del ciclo, la cita reforzará durante el verano su papel como oasis climático en el centro de Madrid. A la música y el cine se sumarán espacios para descansar, jugar, leer y crear: el Juegatorio dedicado a los juegos de mesa, el Espacio Nido para la primera infancia y la cafetería Refugio impulsada junto a CEAR como proyecto social. La programación se completará con el ciclo documental La voz de las sin voz, propuestas escénicas centradas en Rodrigo García y campamentos de naturaleza para adolescentes. La Terraza Magnética se desarrolla en el marco del proyecto TMLAB, cofinanciado por la Unión Europea, y vuelve a reivindicar una idea sencilla pero cada vez más necesaria: que la cultura también puede ser un refugio. Un lugar fresco, abierto y compartido desde el que mirar la noche no como amenaza, sino como mapa posible.
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