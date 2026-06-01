Cecilia Suárez, Siri Hustvedt y Rodrigo García iluminan la nueva temporada de Condeduque: todas las obras que abrirán el curso

Contemporánea Condeduque empieza a dibujar el mapa de su próxima temporada. El centro ha avanzado algunos de los nombres y proyectos que marcarán el inicio del curso 2026-2027, una programación que se presentará de forma completa el 9 de septiembre y que volverá a moverse en esa zona de fricción entre las artes escénicas, la música, el pensamiento, la literatura, las artes visuales, el sonido y las nuevas formas de cultura expandida. El adelanto permite intuir un programa atravesado por el diálogo entre disciplinas y por la presencia de creadores con lenguajes muy reconocibles. En septiembre llegarán al centro figuras como Cecilia Suárez, Rodrigo García, Piedad Bonnett, Siri Hustvedt, Antonio Arias, Chano Domínguez y Pablo Martín Caminero.

El telón se levantará con el regreso de El invencible verano de Liliana, que podrá verse del 3 al 13 de septiembre. La obra parte del libro de Cristina Rivera Garza, Premio Pulitzer de Memorias y Autobiografía en 2024, y reconstruye la investigación y el testimonio de Liliana, joven universitaria asesinada en un contexto de violencia de género. Tras su buena acogida en la temporada anterior, el montaje vuelve a Condeduque con adaptación de Amaranta Osorio y dirección de Juan Carlos Fisher, junto a Rómulo Assereto. Al frente del reparto estará la actriz mexicana Cecilia Suárez, rostro fundamental de la escena hispanoamericana y popular también por trabajos audiovisuales como la serie La casa de las flores y la película Puntos suspensivos.

Pablo Martín Caminero estará en la nueva temporada de Contemporánea Condeduque. / ARCHIVO

La programación escénica incluirá además uno de los focos más singulares del arranque de temporada: el estreno absoluto de Están jodidos / dicen que se alegra, nueva creación del argentino Rodrigo García. La pieza se presentará en Condeduque del 24 al 27 de septiembre después de un proceso de residencia artística en La Casa Encendida, donde el equipo abrirá una primera ventana pública al trabajo antes de su llegada al centro. La música ocupará también un lugar destacado en este inicio de curso. Antonio Arias, líder de Lagartija Nick y figura esencial de una genealogía menos previsible del rock español, presentará los días 18 y 19 de septiembre Mapa del trance, un proyecto que conecta su universo creativo con la música gnawa del norte de Marruecos. La propuesta condensa años de exploración junto a Moncho Rodríguez, de Fandila, en torno a una tradición de raíz subsahariana que dialoga con el blues y que ha fascinado históricamente a artistas y escritores occidentales.

Rodrigo García está detrás de 'Están jodido / Dicen que se alegran'. / ARCHIVO

El 23 de septiembre será el turno de Chano Domínguez. El pianista gaditano, referente en el cruce entre jazz y flamenco, acompañará en directo la versión restaurada digitalmente de El amor brujo, el clásico de Francisco Rovira Beleta inspirado en la obra de Manuel de Falla. Será la primera vez, tras más de cuatro décadas de carrera, que Domínguez se sitúe al piano para construir una narración sonora en vivo a partir de una película. A finales de mes y comienzos de octubre, Pablo Martín Caminero estrenará en Madrid su trilogía Al cante, al toque y al baile, presentada originalmente en la Bienal de Flamenco. El contrabajista y compositor abordará durante tres jornadas consecutivas (30 de septiembre, 1 y 2 de octubre) los tres pilares del flamenco desde una mirada abierta, donde el lenguaje jondo se expande hacia territorios próximos al jazz y a otras músicas.

De Piedad Bonnett a Siri Hustvedt

El pensamiento y la literatura tendrán dos citas de especial peso. El 10 de septiembre, la escritora colombiana Piedad Bonnett presentará el recital poético Las cicatrices. Autora de una amplia obra poética, narrativa y teatral, Bonnett recibió en 2024 el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y publicará en 2026 La voz de las cosas, un volumen que reúne poemas y dibujos. Su presencia en Condeduque permitirá recorrer una escritura marcada por la conciencia de la herida, la memoria y la fragilidad. El 24 de septiembre, la novelista, ensayista y poeta Siri Hustvedt conversará con Helen Torres sobre literatura, arte, psicoanálisis, neurociencia y feminismo. La autora estadounidense ha construido una obra donde el cuerpo, la percepción, la vulnerabilidad y la interdependencia se convierten en vías de conocimiento. Su visita propone una reflexión sobre cómo pensamos, sentimos y habitamos nuestras historias compartidas.

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El avance se completa con una exposición de Juan López, que podrá visitarse del 2 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027. La instalación planteará una intervención sobre la arquitectura y sus capas de escritura, voz y presencia, atendiendo a las relaciones que se sedimentan en los espacios cotidianos y que a menudo permanecen en silencio. La nueva temporada de Condeduque mantendrá además sus alianzas con citas como Festival de Otoño, JAZZMADRID, Inverfest, Teatralia, KM. 0, CÚBIT, el Certamen Coreográfico y Mi Primer Festival. También regresarán ciclos como Soundset Series, dedicado a la música electrónica, la innovación sonora y la escucha contemporánea.