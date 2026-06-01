Ayuso confía en que el Papa se lleve de España el mensaje de un país que "sabe aparcar un rato sus diferencias"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, confía en que León XIV se lleve de su viaje a España la idea de un país plural pero que sabe celebrar unido acontecimientos como su inminente visita. "España es un país muy alegre, un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias y celebrar en esa unidad. Y creo que eso es lo que vamos a vivir y es el mensaje que él se va a llevar", ha trasladado desde la plaza de San Pedro, de Roma, después de mantener con él un encuentro de una hora.

"Le noto con mucha ilusión, con una gran esperanza de estar allí, realmente la sensación que me traslada es de mucha ilusión", ha añadido Ayuso, quien ha asegurado al pontífice que son también en la región días de "alegría y mucha ilusión" y que durante su visita, Madrid se va a llenar "de vida en la calle, apertura, mestizaje y alegría".

La dirigente madrileña ha sido recibida en audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano por el pontífice apenas cinco días antes de que León XIV viaje a Madrid para iniciar la visita que le llevará también a Barcelona y Canarias. Confirmado hace tres meses, el encuentro ha sido el último que el Papa mantiene con una autoridad política española antes de su llegada al país.

Siguiendo su propio mensaje, Ayuso también ha aparcado un rato la confrontación y no ha querido hacer valoraciones políticas desde Roma pese a alguna pregunta en ese sentido de la prensa. Durante la conversación con León XIV, ha asegurado, no ha abordado cuestiones de alcance político. Sí que le ha transmitido un mensaje integrador en relación con el viaje. "Somos una región que sabe celebrar grandes eventos, llena de gente de todas las procedencias, de todas las edades y que sabe acoger a ciudadanos en todos los rincones de España y del mundo que van a venir estos días", ha señalado.

Asimismo, la presidenta madrileña ha hecho llegar inquietudes relacionadas con la juventud, la crisis de soledad o el impacto de las tecnologías y la inteligencia artificial. "Yo le he trasladado algunas preocupaciones acerca de los jóvenes especialmente, de la integración de Madrid, la Hispanidad, el saber que somos un lugar que celebra que ciudadanos de tanto rincones vengan a vivir ahora como nunca. Eso es para nosotros la bendición de Madrid", ha aseverado.

"Mucho de lo que nos ocurre es porque cada vez somos sociedades más pequeñas que hablamos menos entre nosotros, que estamos más solos", ha abundado. "Pienso que el vivir en Madrid de esa manera, en comunidad y contando unos con otros es fundamental para encontrar la mayoría de las respuestas a muchas de las crisis que tenemos".

En la audiencia, Ayuso ha hecho entrega al pontífice de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, en señal de agradecimiento de que entre a España por Madrid, un motivo de "alegría y orgullo", así como de un libro de fotografías sobre la celebración de la Semana Santa en la región y una cesta con productos típicos, entre ellos, aceitunas de Campo Real y dulces como palmeritas de Morata de Tajuña o bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial.

"Hemos hablado con su santidad de todo lo que va a encontrarse durante su visita a Madrid, de cómo en Madrid se viven la fe y los valores católicos", ha informado también la presidenta madrileña. "Siempre que tengo alguna oportunidad, allá donde vaya, me gusta llevar productos de Madrid para que la gente sepa lo bien que se trabaja y que en Madrid somos 179 municipios".

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