Alta coctelería: Pictura y 26 Cocktail Room unen fuerzas para una experiencia tropical en Madrid

Madrid suma una nueva cita para los amantes de la alta coctelería. Pictura, el sofisticado cocktail bar del Mandarin Oriental Ritz, Madrid, acogerá este jueves 4 de junio una colaboración exclusiva con 26 Cocktail Room, uno de los proyectos de coctelería más singulares de Alicante.

Durante una sola noche, Alessandro Esposito y Giovanni Bergamo, responsables de 26 Cocktail Room, trasladarán a la capital su universo sensorial a través de una selección especial de signature cocktails inspirados en los sabores, aromas y energía de los trópicos. Una propuesta efímera que combina ingredientes tropicales, destilados premium y técnicas contemporáneas en uno de los escenarios más elegantes de la noche madrileña.

La barra de Pictura acoge una noche de alta coctelería donde los sabores tropicales de 26 Cocktail Room dialogan con la elegancia del Ritz. / Cedida

Una noche tropical en pleno corazón de Madrid

La colaboración entre Pictura y 26 Cocktail Room nace como una experiencia diseñada para transportar al cliente a un universo cálido, envolvente y sofisticado. La propuesta jugará con combinaciones frescas, aromas exóticos y una puesta en escena sensorial, reinterpretando la estética tropical desde una mirada actual y refinada.

El objetivo no es solo servir cócteles, sino crear una experiencia líquida con identidad propia. Cada trago ha sido concebido para la ocasión, con una selección de ingredientes y técnicas pensadas para despertar sorpresa, frescura y emoción en el cliente.

La barra de Pictura acoge una noche de alta coctelería donde los sabores tropicales de 26 Cocktail Room dialogan con la elegancia del Ritz. / Cedida

La cita refuerza la programación de Pictura alrededor de la alta coctelería y consolida al bar del Mandarin Oriental Ritz, Madrid como uno de los grandes puntos de encuentro para descubrir nuevas propuestas dentro de la escena nacional.

El trópico viaja de Alicante al Ritz

26 Cocktail Room ha construido en Alicante una identidad propia alrededor de los sabores tropicales, la interacción con el entorno y una forma de entender el cóctel como experiencia sensorial. Liderado por Alessandro Esposito y Giovanni Bergamo, el proyecto aterriza ahora en Madrid para dialogar con la elegancia de Pictura, el cocktail bar del Mandarin Oriental Ritz.

Alessandro Esposito y Giovanni Bergamo trasladan a Madrid el universo sensorial de 26 Cocktail Room con una selección de signature cocktails en Pictura. / Cedida

La colaboración conecta dos universos complementarios: la energía cálida y contemporánea de 26 Cocktail Room y la atmósfera sofisticada de uno de los grandes escenarios de la noche madrileña. Concebido alrededor de una imponente barra y un mural de inspiración artística, Pictura combina cócteles clásicos, creaciones de autor y una cuidada selección de destilados en un ambiente pensado tanto para huéspedes del hotel como para el público local.

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Con esta cita, el bar refuerza su papel como punto de encuentro para proyectos y bartenders con identidad propia, dentro de una programación que busca impulsar el intercambio creativo y la cultura líquida en pleno centro de Madrid.