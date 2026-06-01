REAL MADRID
Almeida defiende la vuelta de los conciertos al Bernabéu tras las "normas especiales" de Ayuso anunciadas por Florentino
El alcalde asegura que el Ayuntamiento trabaja para que los eventos puedan celebrarse en el estadio garantizando el descanso vecinal
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado la modificación legal en la que trabaja la Comunidad de Madrid para subrayar que el Ayuntamiento actúa, dentro de sus competencias, con el objetivo de que los conciertos del estadio Santiago Bernabéu puedan celebrarse garantizando el descanso vecinal.
Sus declaraciones llegan después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, haya asegurado en una entrevista que la situación está "arreglada" y que el club volverá a organizar conciertos en el recinto, al contar, según afirmó, con el apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad. Pérez apuntó además que ambas administraciones trabajan en "normas especiales" para permitir estos eventos, en un contexto marcado por las quejas vecinales por el ruido y por la voluntad expresada por el Gobierno regional de ofrecer “seguridad jurídica”.
"El Ayuntamiento en lo que siempre ha trabajado y en lo que se seguirá trabajando es que desde el punto de vista de nuestras competencias se puedan celebrar conciertos y que el descanso y el bienestar esté garantizado", ha indicado Almeida desde la plaza de Colón.
El regidor ha insistido en que esa posibilidad pasa por conjugar distintas condiciones, entre ellas las de movilidad, después de que los vecinos trasladaran quejas por el impacto de los grandes eventos; las de seguridad, con la intervención de la Policía Municipal; y las de limpieza, necesaria tras la celebración de conciertos multitudinarios.
"Eso sólo será posible si se conjugan condiciones de movilidad, condiciones de seguridad con la Policía Municipal y la limpieza que hay que acometer cuando se produce un gran concierto", ha señalado Almeida, quien ha defendido que "el Ayuntamiento ha estado desde siempre en la solución".
La vuelta de los conciertos al Bernabéu permanece condicionada por el debate sobre el cumplimiento de los límites sonoros y las medidas de insonorización del estadio, una cuestión que ha provocado críticas entre los vecinos afectados, que reclaman que cualquier cambio normativo no se produzca en detrimento de su descanso.
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