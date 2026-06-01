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LEÓN XIV EN MADRID

Almeida celebra que la circulación por Madrid está siendo "mejor de lo previsto" pese a los cortes por la visita del Papa

Aunque advierte de que la movilidad se complicará en los próximos días, especialmente cuando se intensifiquen las restricciones en Cibeles y plaza de Lima

Entorno de la plaza de Lima cortado por los preparativos para la vigilia del Papa.

Entorno de la plaza de Lima cortado por los preparativos para la vigilia del Papa. / EPE

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Héctor González

Héctor González

Madrid

Madrid afronta una semana “complicada” por los preparativos de la visita del Papa, aunque el arranque de las restricciones de tráfico está siendo más favorable de lo previsto por el Ayuntamiento. Así lo ha afirmado este lunes 1 de junio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha asegurado que la circulación en la ciudad, y especialmente en el eje de la Castellana, ha funcionado mejor de lo que apuntaban los modelos municipales de movilidad.

Hoy se ha circulado razonablemente por la ciudad de Madrid”, ha señalado Almeida, que ha reconocido que los modelos con los que trabajaba el Ayuntamiento dibujaban un escenario “más difícil” y “más complicado” para la movilidad. Donde sí ha habido más complicaciones, ha admitido el regidor, es en la M30, pero en el eje de la Castellana la circulación ha sido mejor de lo previsto para este lunes.

Almeida ha atribuido esta situación favorable al "compromiso" de los madrileños, que, conscientes de la "importancia histórica" del viaje de León XIV, están respondiendo a las recomendaciones lanzadas para reducir desplazamientos en vehículo privado, como el teletrabajo, la flexibilidad en los horarios de entrada y el uso del transporte público.

Los datos de movilidad son más que razonables para la situación en la que está la ciudad de Madrid”, ha afirmado el alcalde, que ha confiado en que esta tendencia pueda mantenerse durante la semana. No obstante, ha advertido de que la situación se irá complicando conforme avancen los días y se vayan activando nuevas restricciones.

Especialmente a partir del miércoles 3 y el jueves 4 de junio, cuando se cortarán por completo Cibeles y la plaza de Lima. Esos sí serán "escenarios que sí desde el punto de vista de la movilidad, desde luego dificultan, cuando no prácticamente impiden, gran parte de la circulación por nuestra ciudad", ha alertado Almeida.

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En otro orden de cosas, el regidor madrileño también ha confirmado que la entrega de la Llave de Oro de Madrid al Santo Padre se celebrará en el palacio Cibeles antes de la misa prevista para el domingo, aunque ha indicado que aún se están cerrando los últimos detalles del dispositivo. “Madrid está divina, está divinamente preparada para recibir al Papa”, ha concluido Almeida.

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