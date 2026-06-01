Air Europa estrena vuelos de Madrid a Oviedo y Sevilla y aumenta las frecuencias a Roma y Milán

Air Europa ha inaugurado este lunes dos nuevas rutas en España que enlazan Madrid con Oviedo y Sevilla, al tiempo que ha incrementado hasta tres diarias las frecuencias de los vuelos que operan desde la capital de España a Roma y Milán, en Italia.

La compañía ha destacado en un comunicado que, de esta forma, continúa con su plan de expansión, tanto en la Península como en el resto de Europa y a escala global.

Tanto en el caso de Oviedo como en el de la capital hispalense, Air Europa despliega dos vuelos diarios a bordo de la flota Boeing 737 de la compañía.

A lo largo de este año, se operarán más de 850 vuelos por ruta, que contarán con una oferta de más de 153.000 plazas en cada uno de los dos destinos.

En cuanto a las rutas europeas, la tercera frecuencia diaria a Roma y Milán "permitirá ofrecer a los clientes una mayor flexibilidad para planificar sus desplazamientos en los dos sentidos, conectando con más agilidad desde el 'hub' de Madrid-Barajas con los destinos de largo radio de la compañía aérea", ha explicado.

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La apuesta que la aerolínea mantiene con el mercado italiano se reforzará igualmente este verano, en concreto durante el mes de agosto, con una nueva ruta a la histórica ciudad de Bolonia, ha señalado Air Europa.