TIEMPO MADRID
La Aemet avisa a Madrid: continúa el calor en la capital con temperaturas por encima de los 30 grados
Madrid Salud recuerda medidas esenciales para combatir el calor, como la hidratación y la ventilación de los hogares
Las altas temperaturas marcan los días en Madrid. Ya sea la visita del papa León XIV o la gira de Bad Bunny, si hay un claro protagonista en común es el calor. Así lo confirma el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes 2 de junio, con una previsión que se mantiene estable con el paso de las jornadas, al menos por el momento.
Ni precipitaciones ni tormentas
El mes de junio comienza a cielo abierto y soleado. El organismo estatal espera que este martes en la capital el cielo esté despejado con algunas nubes altas. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 9, por lo que se recomienda protección social y evitar la exposición directa durante las horas centrales del día.
En las Sierras de Guadarrama y Somosierra el estado del cielo se espera poco nuboso o despejado, con nubes altas, sin precipitaciones ni tormentas. El viento soplará moderado de componentes norte y oeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas y zonas expuestas.
Descenso moderado de las temperaturas máximas
En la capital las temperaturas máximas continúan por encima de los 30 grados, aunque presentan un ligero descenso respecto a las jornadas anteriores. En la zona céntrica los termómetros oscilarán entre los 31 grados de temperatura máxima y los 22 grados de temperatura mínima.
Y en la montaña la previsión meteorológica de las temperaturas es similar: en descenso moderado o ligero en las mínimas. En Guadarrama, los grados variarán entre los 27 de máxima y los 15 de mínima, mientras que en Somosierra fluctuarán entre los 23 de máxima y los 9 de mínima.
Recomendaciones para el calor
Desde Madrid Salud se establecen medidas para hacer frente al calor: hidrátate bien, haz comidas ligeras, dúchate o refréscate a menudo, mantén la casa fresca, utiliza ropa de colores claros, amplia y ligera, intenta salir a la calle a primera hora de la mañana o al atardecer, entre otras muchas medidas. En caso de ser necesario, busca atención sanitaria.
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