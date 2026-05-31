El 'efecto Papa' llega a Madrid: hoteles a casi 300 euros por noche

La visita del Papa León XIV a Madrid generará un impacto económico de 73,8 millones de euros durante el próximo fin de semana de junio, con 1,8 millones de asistentes previstos y una subida del 4,5 % en las tarifas hoteleras, según datos de Data Appeal Mabrian compartidos por Europa Press. El transporte absorberá el 16 % del gasto, mientras que el 6% restante se destinará a alojamiento y otros servicios hoteleros.

Este análisis destaca que el 78% del gasto turístico adicional asociado a los viajeros que se desplazarán a la capital con motivo de esta cita se concentrará en el sector de la restauración.

Hoteles a 298 euros por noche

Las tarifas disponibles en las principales agencias de viajes 'online', a dos semanas vista, sitúan la tarifa media hotelera en Madrid en 298 euros por noche durante el fin de semana de la visita del Papa León XIV.

El incremento está impulsado sobre todo por el segmento 'premium'. Los hoteles de cinco estrellas registran la mayor subida, con un 15,2 %, mientras que los alojamientos de tres estrellas aumentan un 5,2 %.

En cambio, los hoteles de cuatro estrellas anotan un ligero ajuste a la baja, con una caída media interanual del 1,5 %.

Coincidencia con Bad Bunny

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid estima una ocupación media del 81,82 % entre el 5 y el 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny.

Según la encuesta realizada entre sus más de 330 establecimientos asociados, el turista internacional representará el 58,48 % del total de visitantes, frente al 41,52 % de nacionales. Estados Unidos, Francia y Reino Unido figuran como principales mercados emisores.

El director de Marketing y Comunicación de The Data Appeal Company, Carlos Cendra, advierte de que la coincidencia con los conciertos de Bad Bunny "puede introducir ciertas distorsiones en el análisis que dificultan aislar por completo el impacto específico de la visita del Papa sobre el comportamiento turístico y hotelero de la ciudad".

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No obstante, Cendra subraya el "fuerte" efecto multiplicador de los grandes eventos en un destino y su impacto sobre los negocios locales, especialmente en restauración y alimentación.