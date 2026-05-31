La Plataforma Vecinal convoca este domingo una nueva marcha por el centro de Madrid en defensa de la Sanidad Pública

La Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos por la Sanidad Pública, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha convocado para este domingo una nueva marcha en defensa de la Sanidad Pública con cuatro columnas avanzando por la capital para confluir en Cibeles.

Esta plataforma vecinal, que ha liderado las protestas ciudadanas por la Sanidad Pública en los últimos años, ha anunciado una "primavera caliente" para "salvar la Sanidad Pública" ante el "profundo hartazgo" social por "el deterioro" del sistema sanitario y ha llamado a la "desobediencia civil".

Bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', la protesta ha sido convocada con el mismo formato que las manifestaciones masivas que impulsó este espacio vecinal en la pasada legislatura, con cuatro columnas que partirán a las 12.00 horas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II.

También como en anteriores ocasiones, tras recorrer las calles de la capital, las cuatro columnas tienen previsto converger en la Plaza de Cibeles. Este movimiento llevó a cabo marchas con el mismo formato en cuatro ocasiones anteriores (noviembre de 2022, febrero de 2023 y mayo de 2024 y 2025).

En esta ocasión, volverán a salir a la calle en defensa de la Sanidad Pública como "derecho" y no como "negocio". "Nuestra salud no puede ser el botín de ninguna empresa privada. Cada euro que se desvía de lo público a lo privado es un euro que se roba a la atención de nuestros mayores, al futuro de nuestros hijos e hijas y a la seguridad del conjunto de la población. La sanidad no debe generar beneficios económicos, debe generar bienestar social", ha alegado.

Asimismo, protestarán por el "desmantelamiento de la Atención Primaria" y defenderán un primer nivel asistencial "fuerte" ya que, sin él, "el sistema sanitario entero colapsa". "Nuestros centros de salud son la primera línea de defensa. No podemos permitir que el tiempo de espera para ver a un médica o una médico de familia se cuente por semanas, ni que las urgencias extrahospitalarias sean cajas vacías sin personal suficiente", han denunciado.

La marcha también servirá para reclamar "dignidad" para los profesionales que trabajar en el sector sanitario, con peticiones como la implantación de las 35 horas semanales en la Comunidad de Madrid. "No podemos seguir expulsando talento mientras nuestra sanidad se queda sin personal. Exigimos condiciones dignas para el conjunto de las y los profesionales que trabajan en la Sanidad Publica. Cuidar a quienes nos cuidan es la única forma de garantizar una asistencia de calidad", han remarcado.

Entre otras razones que justifican esta marcha también han citado unas listas de espera en la región de "vergüenza" y que fomentan el modelo "privatizador". "La salud no puede esperar. El retraso sistemático en pruebas, especialistas y cirugías es una forma silenciosa de expulsar a la ciudadanía hacia los seguros privados. Es una privatización encubierta que crea pacientes de primera y de segunda en función de la cuenta corriente", han alegado.

En este contexto, desde este movimiento volverán a reclamar mayor inversión en Sanidad Pública en la región, la comunidad que más crece en población y la que "menos invierte por habitante en sanidad y la que más recursos desvía de la pública a la privada". "Los efectos de esta nefasta gestión se intentan tapar culpando a la población migrante --que también trabaja, cotiza y paga impuestos-- del deterioro, la falta de medios y la saturación de la sanidad pública", han indicado.

Según han apuntado los organizadores, en la marcha del domingo volverán a recordar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que la Sanidad Pública "es el mayor patrimonio de los madrileños" y no permitirán que se "secuestre" el sistema sanitario "para entregárselo a intereses particulares".

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"Porque no queremos que el acceso a la sanidad dependa de lo que tengamos en la cartera. Por que queremos que el derecho a la salud sea para todos y todas. Porque lo público es lo único que nos hace iguales", han zanjado.