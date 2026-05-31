TOROS
Última semana de la Feria de San Isidro 2026 en Las Ventas: así será la corrida en homenaje a Sánchez Mejías y la Corrida de Beneficencia
La corrida 'In Memoriam' de Ignacio Sánchez Mejías y la de Beneficiencia con Talavante y Roca Rey cierran el ciclo taurino de Las Ventas
La Feria de San Isidro 2026, culmina esta primera semana de junio con seis corridas de toros que se darán cita de martes a domingo, entre las que destacan la corrida 'In Memoriam' de Ignacio Sánchez Mejías. Además, el ciclo contará con una corrida de beneficencia que se celebrará el domingo 14 de junio con un cartel protagonizado por Talavante, el peruano Roca Rey y Víctor Hernández.
Cierre de la programación de la Feria de San Isidro 2026
Este martes 2 de junio están anunciados los toros de 'José Escolar' para Pepe Moral, Damián Castaño, y Gómez del Pilar, que darán paso, el miércoles 3 de junio, a los toros de 'Lagunajanda' para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón, triunfador de la Feria de Fallas 2026.
- Martes 2 de junio (19:00) - Corrida de toros, Pepe Moral , Damián Castaño y Gómez del Pilar.
- Miércoles 3 de junio (19:00) - Corrida de toros, José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.
El jueves 4 de junio, se vivirá uno de los carteles más redondos de todo el ciclo, donde los toros de 'Jandilla' se enfrentarán a Emilio de Justo, Víctor Hernández y Borja Jiménez, que debuta en San Isidro a pocos días de su primera encerrona en Las Ventas. Encarando la recta final, el 5 y el 6 de junio se celebrarán otras dos corridas, dándose cita el viernes el veterano Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado, y, el sábado, Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román.
- Jueves 4 de junio (19:00) - Corrida de toros, Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.
- Viernes 5 de junio (19:00) - Corrida de toros, Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado.
- Sábado 6 de junio (19:00) - Corrida de toros, Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román.
El domingo 7 de junio, Las Ventas celebrará una última corrida 'In Memoriam' de Ignacio Sánchez Mejías, a cargo del torero Borja Jiménez. Además, poniendo el broche final a este ciclo taurino, el domingo 14 de junio, una semana después, se celebrará la Corrida de la Beneficencia, donde la terna formada por Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández espera salir por la Puerta Grande.
- Domingo 7 de junio (19:00) - Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías, Borja Jiménez.
- Domingo 14 de junio (19:00) - Corrida de Beneficencia, Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.
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