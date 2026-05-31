El tabaquismo cae a mínimos históricos en Madrid, pero crece el uso de vapeadores entre los jóvenes

El consumo de cigarrillos mantiene su tendencia descendente en la Comunidad de Madrid y se sitúa en mínimos históricos. Según el último informe del Sistema de Vigilancia Integral del Tabaquismo (VITa), correspondiente a 2025 y publicado por la Consejería de Sanidad, el 17,1 % de la población adulta fuma de forma diaria u ocasional. Del total, un 14,1 % se declara fumador diario y un 3 % fumador ocasional, mientras que el 24,4 % asegura haber abandonado el hábito. Aunque las diferencias entre hombres y mujeres son reducidas, el estudio identifica una mayor prevalencia del tabaquismo entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos.

Además, menos de la mitad de los fumadores de entre 15 y 64 años afirma haberse planteado dejar de fumar (40,4 %) y solo el 19,1 % había realizado algún intento para abandonar el consumo.

Preocupación por el aumento de vapeadores entre adolescentes

El informe alerta del crecimiento sostenido de los productos de tabaco no tradicional, especialmente entre la población juvenil. En 2025, el 19,5 % de los jóvenes de 15 y 16 años reconoce consumir vapeadores, cachimbas u otros productos similares de forma ocasional o diaria.

La evolución resulta especialmente significativa en el caso del consumo diario, que ha pasado del 0,9 % en 2020 al 6,3 % en 2025. El vapeador con nicotina es el producto más utilizado y presenta una mayor incidencia entre las mujeres.

Asimismo, uno de cada tres adolescentes (33,5 %) asegura haber probado alguna vez estos productos. Entre los consumidores actuales, el principal motivo para utilizarlos es la curiosidad o el deseo de probarlos, razón que cita el 63,8 de los encuestados.

La tendencia al alza también se observa entre la población adulta. El 6,6 % se declara consumidor actual de productos de tabaco no tradicional y el 3,3 % los utiliza diariamente, frente al 0,8 % registrado en 2020.

Los vapeadores con nicotina son los productos más consumidos, seguidos de los vapeadores sin nicotina y de las cachimbas. Entre quienes los usan actualmente, un 32,1 % asegura hacerlo para dejar de fumar o reducir el consumo de cigarrillos convencionales.

Menor percepción del riesgo de los cigarrillos electrónicos

El estudio también analiza la percepción de los riesgos asociados al consumo de tabaco. Entre los jóvenes de 14 a 18 años, el 82 % considera que fumar entre uno y cinco cigarrillos diarios puede provocar bastantes o muchos problemas para la salud.

Sin embargo, esa percepción disminuye en el caso de los cigarrillos electrónicos. Solo el 53,2 % cree que su consumo puede generar consecuencias importantes para la salud.

La exposición al humo sigue siendo elevada

La exposición pasiva al humo del tabaco continúa registrando niveles significativos. El informe sitúa en el 63,6 % la prevalencia de exposición en terrazas de bares, cafeterías y restaurantes durante 2025.

En el ámbito laboral, la exposición alcanza el 10,6 % de la población adulta, mientras que en los hogares se sitúa en el 11,4 %. En el caso de los jóvenes, estos porcentajes ascienden hasta el 28,3 %.

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Coincidiendo con la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud centra este año la campaña en la protección de niños y adolescentes frente a la adicción a la nicotina bajo el lema "Desenmascarando el atractivo: contrarrestando la adicción a la nicotina y al tabaco".