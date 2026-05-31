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WORLD CLIMBING SERIES COMUNIDAD DE MADRID 2026

Shouhong Chu, oro de velocidad en Alcobendas: "No importa quién sea mi oponente, tan solo tengo que centrarme en mí"

El campeón chino Shouhong Chu destaca la importancia de la concentración y la mentalidad para lograr la victoria en la final

Shouhong Chu, ganador del oro masculino de velocidad de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Shouhong Chu, ganador del oro masculino de velocidad de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 / Alba Vigaray

Héctor González

Alcobendas

El chino Shouhong Chu se proclamó campeón masculino de velocidad en Alcobendas tras imponerse en la final al indonesio Robby Al Hilmi. Además del oro, Chu firmó una actuación sobresaliente al volver a rebajar su mejor marca personal hasta los 4,75 segundos.

Shouhong fue de menos a más a medida que avanzaban las rondas, sacando partido de los fallos de sus adversarios y exhibiendo una regularidad sobresaliente. En cuartos superó a Zurloni; en semifinales eliminó a su compatriota Jie Yang con un espectacular 4,76, dejando claro que alcanzaba la final en su mejor momento.

Pregunta. Enhorabuena por el oro. Acabas de ganar la final contra Robby Al Hilmi y de rebajar tu mejor marca personal hasta los 4,75. ¿Qué significa para ti esta victoria?

Respuesta. Estoy contento, pero también significa que todavía tengo mucho margen para mejorar y alcanzar mejores registros en competición.

P. ¿Qué es lo más importante para ti en competición?

R. Hacerlo lo mejor posible, concentrándome en mis movimientos y en mis detalles. No importa quién sea mi oponente, tan solo tengo que centrarme en mí.

P. Un 4,75 es un tiempo increíble, ¿qué sensación te deja?

R. La sensación ahora es muy buena, no logré mi mejor resultado, pero estoyu muy feliz de haber ganado la competición. Aunque, después de tantos desafíos, ahora estoy muy cansado.

P. ¿Dónde crees que marcaste más la diferencia hoy: en la salida, en la parte central, en los últimos movimientos o en el control mental?

R.Creo que mi concentración y mi mentalidad han vuelto a lo que eran antes. Tanto la mentalidad como la capacidad de aiutocontrol me han ayudado mucho durante toda la prueba.

P. Después de ganar el oro y firmar una nueva mejor marca personal aquí, ¿cuáles son tus objetivos para el resto de la temporada?

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R. Lo más importante para mí este año es la Copa de Nicaragua-Asia, (20:07:17) así que seguiré trabajando duro para ganar la Copa de Asia.

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