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ENTREVISTA

Rodrigo Rodríguez, profesor de dibujo: "Todo el mundo puede aprender a pintar, la paciencia es la clave"

Asturiano afincado en Madrid y licenciado en Bellas Artes, tras empezar como pintor por diferentes galerías del país y el extranjero, en 2013 arrancó con su mujer la Escuela de Arte Pentimento. Con dos sedes en Chamberí, enseñan dibujo y pintura a niños y adultos

Rodrigo Rodríguez, director de la Escuela de Arte Pentimento, en Chamberí, en Madrid.

Rodrigo Rodríguez, director de la Escuela de Arte Pentimento, en Chamberí, en Madrid. / Alba Vigaray

Álex González

Álex González

Madrid

¿En qué rama está usted especializado?  

Pintura y artes gráficas.

¿Dibujar es algo que viene innato o también se puede aprender? 

No necesariamente es una característica innata, sino que más bien se trata de facilidad o no a la hora de adquirir conceptos. Consideramos que todo el mundo puede aprender a pintar o dibujar, lo que cambia es el tiempo que le requiere a cada persona. Como todas las artes, se basa en una repetición para el perfeccionamiento de la técnica.

¿Y la pintura?

Al igual que pasa con el dibujo, la pintura funciona de la misma manera. A base de pintar mucho, consigues pulir tu técnica. La paciencia es la clave.

Como todas las artes, el dibujo y la pintura se basan en una repetición para el perfeccionamiento de la técnica

¿Qué cree que hace que su escuela artística sea diferente?

Nuestra cercanía con el alumno, guiarle y entender cuál es su proceso y su necesidad de aprendizaje. Individualizamos mucho a cada persona y entendemos el concepto de escuela como total: orden y estética visual, buena música... De cara a los niños, más de lo mismo. No solo es enseñarles, sino hacer que se lo pasen bien y aprendan a través del disfrute. 

Rodrigo Rodríguez, director de la Escuela de Arte Pentimento, en Madrid, da indicaciones a uno de sus alumnos.

Rodríguez da indicaciones a uno de sus alumnos. / Alba Vigaray

¿Ofrecen además clases para que los niños se inicien en este mundo?

¡Sí! Los niños son el 50% de nuestro alumnado y la parte más divertida. Ellos son la base de todo y disfrutamos muchísimo con sus clases. Al tener dos aulas, les dividimos por edades y podemos impartir clases adaptadas a su nivel y edad. 

¿Qué es lo que más le satisface de este oficio? 

El ver que la gente está contenta de venir a nuestro espacio. El comprobar que la enseñanza con pasión funciona. Y pensar que estamos dejando una impronta buena a los niños y que, quizá, se acuerden de nosotros con orgullo cuando crezcan. 

Buscábamos un nombre relacionado con el arte pero que no fuera muy básico. Pentimento nos pareció bonito, con buena sonoridad

¿De dónde viene ese nombre "Pentimento" para la escuela? 

Buscábamos un nombre relacionado con la pintura y el arte pero que no fuera básico o muy esperable. Pentimento nos pareció un concepto bonito, con buena sonoridad y enseguida nos pareció el correcto. 

¿Entiendo que para ustedes Italia es la cuna de este tipo de arte? 

No especialmente. Por supuesto que Italia es un país maravilloso como fuente de artistas, pero cada país tiene su arte, su tiempo y su importancia.

¿Cómo puedo detectar yo, por ejemplo, si se me daría bien la pintura o el dibujo?

¡Vente a clase y lo vemos! A cualquiera se le puede dar bien, es cuestión de ganas, curiosidad y paciencia. 

Espacio para los materiales en la Escuela de Arte Pentimento, en Madrid.

Espacio para los materiales en la Escuela de Arte Pentimento, en Madrid. / Alba Vigaray

¿Y en sus clases les diferencian por edades o por niveles? 

Los niños están diferenciados en dos grupos de edad. Los adultos están todos juntos según sus preferencias horarias y les vamos dirigiendo individualmente en función de su interés, ritmo y nivel.

¿Usted dibuja o pinta a diario?

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Mi trabajo es hacer que los demás aprendan a pintar y, por lo tanto, tengo contacto directo con la pintura. Eso también hace que luego pinte muy poco para mí, pero siempre tendremos esa opción.

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