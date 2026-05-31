RECONOCIMIENTO
Reconocimiento a la cultura madrileña en Barcelona: Inma Sanz y Carlos Segura, condecorados
La vicealcaldesa destaca la labor de la entidad, que cumple 75 años difundiendo la cultura popular madrileña en la capital catalana
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, han recibido este sábado la insignia de oro de la Casa de Madrid en Barcelona, un reconocimiento concedido también a la vicealcaldesa de la Ciudad Condal, María Eugenia Gay, y a su teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Albert Batlle.
La entidad ha distinguido a los cuatro representantes institucionales por ser "los máximos representantes de estas dos ciudades, de origen y acogida". Sanz ha asegurado que es "un honor" recibir esta insignia y ha reconocido la labor de la Casa de Madrid en Barcelona, que lleva 75 años celebrando y dando a conocer la cultura popular madrileña en la capital catalana.
La vicealcaldesa de Madrid ha señalado que "existe cierta competencia histórica entre nuestras dos ciudades, pero también ha existido siempre un contacto fluido en lo económico, social y cultural". En este sentido, ha subrayado que "si el pasado nos une, todavía lo hará más el futuro".
Tras la imposición de las insignias, también se ha entregado el galardón 'MariBlanca' al presidente del Real Club Deportivo Español, Alan Pace, en reconocimiento a los 125 años de historia del club.
Los homenajeados han asistido después al tradicional almuerzo de cocido madrileño que la Casa de Madrid en Barcelona celebra desde 1969. La asociación pone así fin a las celebraciones de las Fiestas de San Isidro, patrón de Madrid, en la Ciudad Condal.
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