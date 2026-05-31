Pizza Planet, la pizzería de Toy Story, abre en Madrid por tiempo limitado con máquinas arcade y tres pizzas premium

Los seguidores de Toy Story tendrán una cita obligada este mes de junio en Madrid. La icónica Pizza Planet, uno de los escenarios más recordados de la franquicia Toy Story, cobrará vida este verano en Madrid gracias a una colaboración entre Papa John’s y Disney Pixar con motivo del estreno de Toy Story 5.

El espacio temporal estará ubicado en la calle Serrano 203 y permanecerá abierto del 16 al 21 de junio, en horario de 13:00 a 00:00 horas. La organización ha confirmado que no será necesario disponer de entrada previa para acceder a la experiencia.

Máquinas arcade, fotomatones y guiños a la saga

La propuesta recreará algunos de los elementos más reconocibles de Pizza Planet, la pizzería futurista que apareció en la primera película de Toy Story y que se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de la saga.

Madrid abre una Pizza Planet real: así será la experiencia inmersiva de Toy Story 5 en plena calle Serrano. / Disney

Los visitantes encontrarán máquinas del gancho, espacios para fotografías, búsquedas de easter eggs y distintas experiencias inspiradas en escenas de las películas. La iniciativa busca conectar con la nostalgia de quienes crecieron con la franquicia y, al mismo tiempo, acercar el universo de Pixar a nuevas generaciones.

Pizzas exclusivas y merchandising coleccionable

Además, la experiencia contará con una oferta gastronómica creada especialmente para la ocasión. Entre las propuestas destacan tres pizzas temáticas: Space Ranger Roni, Sheriff's Roundup y Reach for the Pie.

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Asimismo, los asistentes podrán acceder a packaging exclusivo, artículos de merchandising y productos coleccionables vinculados al universo de Toy Story. Con esta iniciativa, Papa John’s y Disney Pixar trasladan por primera vez a Madrid el espíritu de Pizza Planet, convirtiendo durante seis días uno de los escenarios más icónicos de la animación en una experiencia real para los aficionados de la saga.