PSOE
Sánchez promete dar la batalla y reivindica que tiene "tiempo" por delante: "Aunque maniobren, vamos a ir hasta 2027 y más allá"
El acto, que coincide con la conmemoración del 120 aniversario de la organización juvenil, tiene lugar en la Sede Confederal de UGT
"Su tiempo se acabó", proclamó Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018 dirigiéndose a Mariano Rajoy bajo el argumento de que la corrupción era una "amenaza para la estabilidad" de España. Ocho años después, el presidente del Gobierno anda en la cuerda floja asediado por las causas judiciales que han sembrado la sospecha en el PSOE y en su entorno familiar, una sombra que ha alcanzado incluso a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero lejos de arriar velas, él no da por agotado su reloj político y está dispuesto a surcar la marejada contra viento y marea. Lo ha dejado claro abrigado por las juventudes socialistas, ante las que se ha comprometido no solo a no dar "por perdida ninguna batalla", sino a continuar gobernando hasta 2027 pese a las "maniobras" que atribuye a la derecha y a la extrema derecha.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagoniza el acto central del Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE). El líder socialista arropa a la organización juvenil en un evento masivo en Madrid, diseñado para lanzar un mensaje de fuerza y cohesión interna. El acto de clausura del 27º Congreso Federal de Juventudes Socialistas se celebra en la Sede Confederal de UGT, ubicada en la Avenida de América, en Madrid.
Este congreso marca un relevo histórico en la formación juvenil de Ferraz. Tras la salida del anterior secretario general, Víctor Camino, Aránzazu Figueroa se convierte en la primera mujer en liderar las Juventudes Socialistas, lo que añade un fuerte mensaje de renovación e igualdad al discurso del partido.
El evento, que coincide con la conmemoración del 120 aniversario de la organización juvenil, es de vital importancia para el PSOE debido al convulso escenario político en el que se enmarca, tras los últimos escándalos de corrupción y las recientes investigaciones judiciales que salpican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Ocho años de presidencia
El octavo aniversario que se cumplirá este lunes desde que por vez primera triunfara la moción de censura contra un presidente del Gobierno en el actual periodo democrático y situara a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo coincide con una de las etapas más delicadas de todo su mandato.
Fue el 1 de junio de 2018 cuando el Congreso de los Diputados aprobó esa moción que desalojaba a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa después de que, al día siguiente, Sánchez prometiera su cargo ante el rey.
La iniciativa que lo propició fue presentada por el PSOE tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que condenaba al Partido Popular como entidad jurídica por lucrarse con una trama de corrupción.
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