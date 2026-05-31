La patronal y Almeida piden teletrabajo durante la visita de León XIV ante las "grandísimas dificultades a la movilidad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, primero, y la patronal después han hecho un llamamiento a las empresas recomendando teletrabajo durante la visita de León XIV ante las "grandísimas dificultades a la movilidad", en palabras del regidor.

La cuenta atrás para la visita, entre los días 6 y 9 de junio, ya ha comenzado, con afecciones al tráfico desde hace unos días aunque lo más complicado está por venir. Las primeras afecciones comenzaron "de manera muy significativa" en la medianoche del pasado lunes 25 con las ocupaciones de carriles en la Plaza de Lima, en el Paseo del Prado o en el de Recoletos o el cegado de los carriles de las dársenas de autobuses en la Plaza de Cibeles.

Lo más complicado está por llegar. A partir del miércoles 3 y jueves 4 de junio quedarán completamente inaccesibles para los vehículos tanto la Plaza de Lima (día 3) como la de Cibeles (día 4). Desde el Consistorio han apelado a "la paciencia y la generosidad" de los madrileños ante un "acontecimiento histórico" de una "magnitud prácticamente sin precedentes".

Esa petición generosidad se ha trasladado a las empresas en forma de recomendación. El alcalde ha pedido que se apueste por el teletrabajo del 3 al 9 de junio, cubriendo la visita, el montaje y desmontaje, y ha empezado predicando con el ejemplo con los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid.

También ha planteado que se permita la entrada y salida flexible de los trabajadores, fundamentalmente en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad que se va a generar. Incluso ha rogado a la ciudadanía que "evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días".

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha insistido en que la ciudadanía debe "minimizar sus desplazamientos por la ciudad en vehículo privado, especialmente en el centro". "Y quien no tenga más remedio que acudir a su puesto de trabajo tendría que hacerlo en transporte público", ha indicado. Los autobuses de EMT Madrid serán gratuitos del 3 al 9 de junio, igual que bicimad, mientras que Metro de Madrid ampliará trenes y horarios.

Por su parte, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha recomendado a las empresas madrileñas que fomenten el teletrabajo ante "un evento sin precedentes para Madrid y la coordinación y colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado es fundamental para facilitar el normal desarrollo de un evento de esta magnitud", ha recalcado su presidente, Miguel Garrido.

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El presidente de la patronal madrileña ha recordado "la responsabilidad y la capacidad de adaptación" de las empresas de la región en ocasiones anteriores. "Estamos convencidos de que volverán a estar a la altura de las circunstancias", ha subrayado.