Las obras lastran el viaje entre Madrid y Asturias: los conductores encuentran una cada 11 kilómetros (y tienen que pagar 30 euros en peaje)

El viaje en coche entre Asturias y Madrid obliga, si se opta por vías de alta capacidad, a atravesar cuatro autopistas y afrontar un recorrido salpicado por más de 40 obras que dificultan la circulación. La conclusión es contundente: un conductor puede encontrarse una incidencia cada 11 kilómetros.

Esa es la situación actual en el trayecto por carretera entre el Principado y la capital (450 kilómetros), según la información oficial de los mapas de la Dirección General de Tráfico (DGT), distintos navegadores interactivos y el testimonio de varios conductores que han realizado recientemente el recorrido. El mapa completo de las obras puede consultarse en el gráfico que acompaña a esta información.

Esta semana, la DGT contabilizaba un total de 41 afecciones, aunque no todas afectaban a ambos sentidos de la circulación. Varias de ellas, sin embargo, obligaban a modificar el trayecto independientemente del sentido de la marcha.

Y no se trata únicamente de trabajos para mejorar el firme. Varios conductores denuncian que el recorrido está plagado de baches y socavones en distintos puntos. Existen tramos especialmente deteriorados, sobre todo entre Benavente y León, una situación que se repite en otras zonas del itinerario.

El mapa de las obras entre Asturias y Madrid. / LNE

"Hablamos del peaje del Huerna porque es lo que más cerca tenemos, pero el problema no es solo el Huerna. Si se trata de bajar a Madrid, o incluso continuar más al sur, el estado de las autovías es una locura y existe un clamor general en el sector. Además, las obras se planifican sin ningún tipo de filtro en cuanto a horarios o calendarios. Es un "tira que libras" de manual", denuncia Ovidio de la Roza, presidente de la patronal del transporte Asetra.

"El Huerna está deshecho, pero también muchas zonas de León, donde hay que ir esquivando baches y parece que circulas por una cantera. Por Benavente ocurre más de lo mismo. Es anacrónico que esto siga así a estas alturas, teniendo que esquivar obstáculos constantemente", añade Manuel Ángel García, presidente de Cesintra.

Dos peajes para viajar a Asturias

Pese al estado de las carreteras, el trayecto entre Asturias y Madrid obliga a pagar dos peajes: 16,20 euros en el Huerna y 15,70 euros en Adanero, en la AP-6. En total, un viaje de ida entre Oviedo y Madrid cuesta 31,90 euros únicamente en peajes.

El mapa de las obras revela que la autopista más afectada en estos momentos es precisamente la AP-66 del Huerna, con al menos 21 incidencias. La infraestructura tiene actualmente dos grandes frentes abiertos: el enorme argayo registrado en el concejo de Lena, que condiciona la circulación desde noviembre de 2024, y las obras de modernización de sus siete túneles, que en varios puntos obligan a cambios de carril para mantener el tráfico.

Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista, es la responsable de los trabajos para estabilizar el desprendimiento de tierras, mientras que el Ministerio de Transportes se encarga de las actuaciones en los túneles. El argayo debería quedar resuelto este verano, mientras que las obras en los túneles, que ya acumulan retrasos, siguen sin una fecha concreta de finalización. La A-6, la autovía del Noroeste, suma diez afecciones, concentradas principalmente entre Benavente y Arévalo.

La A-66 registra únicamente dos incidencias, aunque varios conductores ponen el foco en el elevado número de baches existentes a la altura de León.

Por su parte, la AP-6 acumula ocho obras. Tras abonar el peaje en dirección a Madrid, varios usuarios habituales describen el estado del firme como "horrible". Esta autopista de pago mantiene una concesión vigente hasta 2029, mientras que la del Huerna se prolongará, en principio, hasta 2050.

El deterioro del firme es una queja recurrente entre los viajeros habituales que se desplazan entre Asturias y Madrid y alimenta aún más el malestar existente en torno al peaje del Huerna. La Comisión Europea sostiene que la ampliación de su concesión fue irregular, motivo por el que el Principado reclama su anulación, una petición a la que se opone el Ministerio de Transportes. Además, el peaje se sigue cobrando íntegramente pese a las obras.

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Por este motivo, Aucalsa ha sido denunciada en dos ocasiones: una por la Unión de Consumidores, que aprecia un posible delito de estafa, y otra por Daniel Ripa, exdiputado de Podemos. Ambas iniciativas se apoyan en una sentencia del Tribunal Supremo sobre la AP-9 gallega que obligó a la concesionaria a devolver a los usuarios el importe de los peajes cobrados durante unas obras que afectaban a la circulación.