Manifestación por la sanidad pública en Madrid: horario, recorrido y calles afectadas este domingo

Madrid acoge este domingo una nueva manifestación por la sanidad pública y contra la privatización de servicios, con tres marchas que confluirán en la plaza de Cibeles.

Horario: de 11:30 a 15:00 horas.

de 11:30 a 15:00 horas. Punto final: plaza de Cibeles.

plaza de Cibeles. Itinerarios afectados: calle Alcalá, Puerta de Alcalá, Atocha y paseo del Prado.

Tres marchas hasta Cibeles por la sanidad pública

Madrid vuelve a salir a la calle este domingo con tres itinerarios que confluirán en la plaza de Cibeles entre las 11:30 y las 15:00 horas. Según la información de la Delegación del Gobierno en Madrid, los recorridos previstos son los siguientes:

Plaza de Felipe II, calle Alcalá, Puerta de Alcalá y plaza de Cibeles. Plaza del Emperador Carlos V, Atocha, paseo del Prado y plaza de Cibeles. Calle Alcalá, 16, hasta plaza de Cibeles.

Tres marchas hasta Cibeles por la sanidad pública. / Delegación del Gobierno en Madrid

Calles afectadas y posibles cortes de tráfico

La movilización puede provocar incidencias puntuales en algunas de las principales arterias del centro de Madrid.

Las mayores afecciones se esperan en:

Calle Alcalá.

Entorno de la Puerta de Alcalá.

Plaza de Cibeles.

Plaza del Emperador Carlos V.

Paseo del Prado.

Accesos al eje Prado-Recoletos.

Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público y planificar los desplazamientos con antelación durante las horas de la protesta.

Madrid vuelve a salir a la calle por la sanidad pública

La Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos por la Sanidad Pública, que reúne a más de un centenar de asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha convocado para este domingo una nueva marcha en defensa de la sanidad pública madrileña.

El movimiento ciudadano, que ha liderado las principales movilizaciones sanitarias de los últimos años en la Comunidad de Madrid, ha anunciado una "primavera caliente" para "salvar la Sanidad Pública" ante lo que considera un creciente deterioro del sistema sanitario regional. Además, ha hecho un llamamiento a la "desobediencia civil" para incrementar la presión sobre las administraciones.

Los convocantes denuncian el deterioro de la Atención Primaria y rechazan las políticas que, a su juicio, favorecen la privatización de servicios sanitarios.Matute critica la protesta

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La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha calificado la protesta de "ideologizada, sectaria y alejada de la realidad". Además, según Matute, el Gobierno regional "escucha desde el primer momento" a los diferentes grupos profesionales sanitarios que quieren "cambiar el modelo organizativo que está anclado en el pasado", suprimiendo las guardias de 24 horas, y que piden un estatuto médico propio que reconozca su singularidad. Matute ha recordado que los médicos llevan más de veinte días en huelga, algo que, según ha señalado, ha provocado la suspensión de 20.000 cirugías o 10.000 pruebas diagnósticas, y que cuesta a la Comunidad "unos 16 millones".