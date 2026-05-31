Música, naturaleza y convivencia: Manzanares El Real acoge la IV edición de Ventolera

Los jardines del Centro de Atención Ciudadana de Manzanares El Real acogen este domingo la IV edición de Ventolera, una propuesta cultural que mezcla música, naturaleza y convivencia al aire libre y a la que está llamada toda la ciudadnía para disfrutar de una jornada entre mantas, picnic y música en un enclave natural junto al río Manzanares.

El evento está organizado por La Tarara, con el patrocinio de Cada Lata Cuenta y la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares El Real y el Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter. El objetivo de Ventolera es abrir nuevos espacios para la cultura en el municipio y convertir la música en un punto de encuentro en plena naturaleza.

Cartel de la IV edición de Ventolera, el evento que une música y naturaleza en Manzanares El Real / ASOCIACIÓN LA TARARA

La experiencia está pensada para compartir en familia y con amigos y amigas, y para todos los públicos. La jornada comenzará al mediodía con la actuación de la Big Band del Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter, dirigida por Alexander Schnieper formada por el alumnado del conservatorio, que interpretará piezas de grandes clásicos del jazz, swing y soul del siglo XX.

Una vez finalizado el concierto, en torno a las 14:00 horas, se realizará una comida de campo en los jardines del CAC a la que se invita a la ciudadanía que lleven sus mantas y picnic para compartir entre todos los asistentes. El cierre del evento está previsto a las 18 horas.

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Cada lata cuenta

El evento cuenta con la iniciativa internacional Cada Lata Cuenta, que viene a reforzar su compromiso con la cultura, el ocio responsable y el cuidado de los espacios naturales. Promoverán la importancia de disfrutar del entorno de forma sostenible, y del reciclaje para mantener limpios los espacios compartidos. Depositar las latas en eventos como este en el contendor amarillo contribuye a la economía circular y a la reducción de emisiones de CO2. Los jardines del Centro de Atención Ciudadana de Manzanares El Real se encuentran en el camino de Peña Sacra, 62, del municipio.