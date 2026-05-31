Madrid invertirá más de 1,6 millones en reformar el colegio público José Echegaray de Villa de Vallecas

La Comunidad de Madrid invertirá más de 1,6 millones de euros en la reforma del edificio Juan de Herrera del colegio público de Infantil, Primaria y Secundaria José Echegaray, situado en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la contratación de las obras, impulsadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. La actuación tendrá un plazo de ejecución de cinco meses y permitirá mejorar la urbanización, la funcionalidad del inmueble y el estado general de sus infraestructuras.

Actuaciones en la planta baja

En la zona exterior de la planta baja, donde se encuentran el comedor y el gimnasio, se renovará el revestimiento y se sustituirá la carpintería de aluminio actual.

En el interior, los trabajos incluirán actuaciones sobre las fachadas y los aseos, la apertura de una nueva puerta de acceso a la despensa y el desmontaje de falsos techos para incorporar aislamiento adicional.

La reforma contempla también la instalación de un nuevo pavimento deportivo sobre el existente, la renovación del sistema eléctrico y de la iluminación, así como el pulido del suelo y el pintado de distintas dependencias.

Mejoras en la primera planta

En la primera planta se reformarán los aseos, se revestirán aulas y despachos con nuevas placas y se sustituirán las ventanas fijas que iluminan los pasillos.

Además, se rehabilitará el falso techo, se actualizará la instalación eléctrica y se realizarán trabajos de pulido y pintura en los diferentes espacios del edificio.

Plan de Infraestructuras Educativas

Estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Comunidad de Madrid, que en esta legislatura ha permitido finalizar 78 obras en la región: 12 nuevos edificios y 66 ampliaciones.

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Según el Ejecutivo regional, estas intervenciones suponen una inversión superior a los 231 millones de euros y la creación de más de 16.000 nuevas plazas educativas, con una media mensual de alrededor de 7 millones de euros.