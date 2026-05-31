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TRANSPORTE PÚBLICO

Madrid implantará un sistema de pago inteligente que aplicará automáticamente la tarifa más barata en el transporte público

La Comunidad destina 2,7 millones a la asistencia técnica del proyecto, que permitirá viajar en Metro, autobuses y Cercanías con tarjeta bancaria o móvil y estará operativo a finales de 2027

La Comunidad de Madrid implantará un sistema de pago inteligente que calculará automáticamente la tarifa más ventajosa para el usuario en el transporte público.

La Comunidad de Madrid implantará un sistema de pago inteligente que calculará automáticamente la tarifa más ventajosa para el usuario en el transporte público. / Comunidad de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid continúa avanzando en la implantación de un sistema de pago inteligente para el transporte público que permitirá calcular automáticamente la tarifa más ventajosa para cada usuario. La nueva tecnología, basada en el modelo Account-Based Ticketing (ABT), facilitará el acceso a Metro, autobuses y Cercanías mediante el uso directo de tarjetas bancarias, teléfonos móviles u otros dispositivos digitales.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la contratación de una asistencia técnica especializada para apoyar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en el desarrollo e implantación de la nueva herramienta. El proyecto está considerado una de las principales transformaciones tecnológicas de la red de transporte madrileña de las últimas décadas.

La inversión destinada a este contrato asciende a 2,7 millones de euros y contará con una duración inicial de tres años, prorrogable hasta un máximo de cinco.

El equipo externo tendrá como misión asesorar, supervisar y monitorizar el desarrollo de la iniciativa, además de garantizar el cumplimiento de los plazos previstos y de los estándares de calidad y operatividad establecidos para su implantación.

La tarifa más económica, de forma automática

La principal novedad del sistema ABT será la aplicación automática de la tarifa más favorable para cada viajero en función de los desplazamientos realizados. De esta forma, los usuarios no tendrán que recargar previamente títulos de transporte, utilizar soportes físicos ni decidir con antelación qué modalidad de abono les resulta más conveniente.

Según las previsiones de la Comunidad de Madrid, el sistema entrará en funcionamiento durante el último trimestre de 2027 y supondrá un cambio significativo en la experiencia de viaje de millones de usuarios de la red de transporte público.

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La implantación de esta tecnología forma parte de una inversión global de 42,7 millones de euros con la que el Gobierno regional pretende adaptar el transporte público madrileño a los nuevos hábitos de movilidad y a los estándares tecnológicos ya implantados en grandes ciudades internacionales como Londres, Nueva York, Toronto o Singapur.

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