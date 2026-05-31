Leganés y Mirandés se juegan la permanencia en una final agónica en Butarque

El Leganés y el Mirandés se juegan este domingo la permanencia en LALIGA Hypermotion en una final a una sola carta en el estadio de Butarque. Al conjunto madrileño le basta con ganar o empatar para seguir en Segunda División, mientras que el equipo castellanoleonés necesita imponerse para sellar la salvación y evitar el descenso a Primera Federación.

Para el Leganés, el duelo supone el desenlace más angustioso a una temporada muy por debajo de las expectativas. El equipo arrancó el curso como uno de los aspirantes a pelear por el ascenso tras bajar desde Primera División, pero llega a la última jornada con la amenaza real de abandonar el fútbol profesional por primera vez en casi doce años.

Durante ese periodo, el club pepinero vivió algunos de los momentos más brillantes de su historia, con cinco temporadas en la máxima categoría, una semifinal de Copa del Rey y un título de Segunda División. Sin embargo, la cita ante el Mirandés se percibe en el entorno blanquiazul como uno de los partidos más importantes de los últimos años.

El rival, además, está ligado a uno de los recuerdos más felices del Leganés, ya que fue precisamente ante el Mirandés, en Anduva, donde el conjunto madrileño certificó hace una década su primer ascenso a Primera División. Ahora ambos equipos se reencuentran en un escenario radicalmente distinto, con la permanencia como único premio.

La tensión acumulada en los últimos días llevó al Leganés a tomar una decisión inesperada: destituir a Igor Oca, que deja el banquillo tras sumar 25 puntos en 25 partidos, y entregar el equipo para esta última jornada a Carlos Martínez. El exjugador y extécnico blanquiazul ya logró salvar al conjunto pepinero desde el banquillo en 2023.

Con apenas tiempo para preparar el encuentro y sin garantías sobre su continuidad más allá de este partido, Carlos Martínez ha centrado su trabajo en liberar mentalmente a una plantilla golpeada por los resultados y por la presión del momento. Para la cita no podrá contar con el lateral Marcos Leiva ni con el central Jorge Sáenz.

Enfrente estará un Mirandés que afronta en Butarque el partido más importante de la temporada. El conjunto dirigido por Antxón Muneta llega reforzado tras su victoria ante el Granada por 3-1, un triunfo que le permitió mantener vivas sus opciones de permanencia hasta la última jornada.

Los rojillos dependen de sí mismos, pero no tienen margen de error: solo la victoria les garantiza seguir una temporada más en el fútbol profesional. Cualquier otro resultado supondría el descenso a Primera Federación, por lo que el equipo de Miranda de Ebro afronta el duelo con la obligación de ganar.

El Leganés parte con la ventaja clasificatoria de que el empate le sirve, pero también con la presión de jugar ante su afición y evitar un golpe histórico para el club. El Mirandés, por su parte, se aferra a la mejoría de las últimas semanas y a una permanencia que hace apenas un mes parecía muy complicada.

Butarque decidirá en noventa minutos el futuro de dos equipos que llegan al cierre del campeonato con el mismo objetivo y caminos opuestos: el Leganés busca evitar el derrumbe de una temporada marcada por la decepción, mientras que el Mirandés quiere culminar una reacción final que le permita seguir vivo en la categoría de plata.