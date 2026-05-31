SUCESOS
Herido grave un motorista tras salirse de la carretera y caer 15 metros en Navas del Rey
El conductor de la motocicleta, de 51 años, fue trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre
Europa Press
Un motorista de 51 años ha resultado herido grave este domingo tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 45 de la carretera M-501, en el término municipal de Navas del Rey, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.
El accidente se produjo sobre las 15.34 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 112 Comunidad de Madrid recibió el aviso. Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta cayó por un terraplén de unos 15 metros de altura.
A su llegada, los sanitarios del SUMMA 112 comprobaron que la víctima presentaba múltiples fracturas abiertas en la pierna derecha. Tras ser estabilizado en el lugar del accidente, el herido fue evacuado en estado grave en helicóptero sanitario al Hospital Universitario 12 de Octubre.
En las labores de rescate colaboraron efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que facilitaron la extracción del motorista desde la zona de difícil acceso donde había quedado tras la caída.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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