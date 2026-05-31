La Fundación Masaveu de Madrid: el desconocido palacete con obras de María Blanchard, Banksy y Antonio López

Desde la Plaza de Colón, el rostro de blanca resina de Julia —la esbelta escultura de 12 metros de Jaume Plensa— parece señalar el camino. Esta obra monumental, nacida del escaneo real de una niña, pertenece a la Colección de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, una institución clave para entender el mecenazgo artístico en España.

Si Julia define la superficie urbana, la sede física de la fundación —a pocos metros de allí, en un rehabilitado palacete decimonónico de la Calle de Alcalá Galiano 6— propone un fascinante viaje artístico nada más cruzar el umbral. Diseñado en 1881 por Luis de Landecho, el edificio fue rehabilitado entre 2015 y 2018 por Rafael Masaveu y Carolina Compostizo.

El proyecto conservó la fachada y la escalera originales por su protección patrimonial, abriendo 2.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. El acceso es gratuito, pero requiere inscripción previa a través de su plataforma oficial. En las plantas superiores, la colección permanente dedicada al arte español del siglo XX muestra trabajos menos conocidos de grandes maestros para ofrecer una perspectiva diferente de sus carreras.

'Composición con personaje', de María Blanchard / FUNDACIÓN CRISTINA MASAVEU PETERSON

El itinerario arranca con el cubismo de María Blanchard y Juan Gris, quienes abren paso a un retrato de Jacqueline Rosset firmado por Pablo Picasso, la poética de Joan Miró y las estructuras volumétricas de Baltasar Lobo. La Fundación dispone de visitas guiadas gratuitas sobre Mujer artista y mujer representada en el arte español del siglo XX, disponibles mediante reserva previa online o presencial hasta el 19 de julio de 2026.

El universo surrealista está representado por Assumpta Corpuscularia Lapislazulina de Salvador Dalí, una pintura que vincula la física atómica con la iconografía religiosa. Después, la transición hacia el informalismo la lideran Miquel Barceló, las arpilleras de Manuel Millares, el universo de signos de Antoni Tàpies y las esculturas de Eduardo Chillida, destacando El perro de Goya de Antonio Saura.

El recorrido concluye con el Pop Art crítico de Eduardo Arroyo (Muerte de Lorca), las composiciones sobre multitudes de Juan Genovés y un móvil de Alexander Calder. La estructura del edificio se dispone en torno a un patio central donde se empleó hormigón visto y maderas tropicales, materiales vinculados a la actividad industrial de la Corporación Masaveu. En este punto, denominado el Patio del Silencio, se ubica otra de las imponentes esculturas monumentales de Plensa, introducida mediante grúas desde el tejado.

'Silencio', de Jaume Plensa / FUNDACIÓN MASAVEU PETERSON

Este espacio sirve de transición hacia la sala de los Realistas Madrileños (Isabel Quintanilla, Carmen Laffón y Amalia Avía), donde el eje central es Antonio López con su óleo de la vista desde Atocha y el lienzo El membrillero.

El secreto del subsuelo y el espacio de 'street art'

Mientras que los niveles superiores albergan la visita general, los sótanos y el antiguo garaje se dedican a las corrientes contemporáneas. Inaugurado en octubre de 2021, el Espacio Street Art muestra, de forma rotatoria, las adquisiciones recientes de arte urbano de la institución. La entrada general al centro no incluye el acceso a este espacio. Para visitarlo se deben consultar sus horarios de fin de semana (viernes y sábados de 13:00 a 19:30 h, y domingos y festivos de 10:00 a 14:30 h). Las reservas se gestionan en la web con un máximo de quince días de antelación.

La planta sótano menos uno reúne piezas de corte gráfico internacional. Destaca el británico Banksy con una obra rescatada de Nueva Orleans tras el huracán Katrina que representa a una tortuga con casco de construcción. Junto a ella convive una pieza de Keith Haring y un retrato de María Cristina Masaveu elaborado con azulejos por el colectivo Pedrita Estudio.

Retrato de María Cristina Masaveu, por Pedrita Estudio. / FUNDACIÓN CRISTINA MASAVEU PETERSON

En la planta sótano menos dos, el recorrido aprovecha el pasado funcional del espacio con el proyecto Sinstelación de Juan Díaz-Faes, quien intervino los conductos metálicos de ventilación. Esta instalación da paso a una de las esculturas de perro de la japonesa Yayoi Kusama, en un entorno donde se exponen piezas de firmas como Kaï, Okuda San Miguel, Marria Pratts, Javier Calleja o Albert Pinya.

La zona de los montacargas se completa con Always Play, una obra de formato grafitero de la neoyorquina Queen Andrea, que comparte el subsuelo con producciones de Ai Weiwei y Mico Rabuñal.

Fotografía, memoria y diálogo contemporáneo

Como complemento temporal, la cuarta edición del Gabinete de Obra en Papel (abierta hasta el 19 de julio de 2026) expone una selección de fotografía histórica y contemporánea. Debido a la sensibilidad del soporte, estas obras rotan de forma estacional.

Esta sección forma parte de la línea de trabajo iniciada por la fundación en 2013 para difundir sus fondos contemporáneos, los cuales complementan la colección histórica familiar. La muestra reúne imágenes de los años treinta junto a autores actuales como Alberto García-Alix o José María Díaz-Maroto. La pieza central es Seminario de Madrid, la célebre fotografía de Ramón Massats que retrató la España de los años sesenta.

'Seminario de Madrid', de Ramón Masats / FUNDACIÓN CRISTINA MASAVEU PETERSON

Origen del fondo artístico

Este patrimonio se ha consolidado a lo largo de varias generaciones de esta familia de empresarios asentada en Asturias. Tras la apertura del Salón Masaveu en Oviedo por parte de Elías Masaveu, fue Pedro Masaveu Masaveu quien inició formalmente la colección en la década de 1930. Centrado en maestros antiguos como El Greco, Zurbarán o Goya, adquirió obras en el mercado internacional, reuniendo cincuenta piezas de Joaquín Sorolla, la tercera colección privada de este pintor más importante del mundo. Hacia mediados del siglo XX, su hijo Pedro Masaveu Peterson amplió las compras hacia el arte de los siglos XIX y XX.

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Tras su fallecimiento en 1993, su hermana María Cristina Masaveu Peterson asumió la gestión del acervo. En 1994 coordinó la entrega de 410 obras al Principado de Asturias como dación en pago de impuestos, un conjunto que hoy es el núcleo del Museo de Bellas Artes de Asturias. En 2006, antes de morir, constituyó la fundación actual y vinculó la colección histórica a la Corporación Masaveu. Hoy, bajo la presidencia de Fernando Masaveu Herrero, la institución gestiona este palacete como un espacio de divulgación donde coexisten los fondos clásicos con el arte urbano.