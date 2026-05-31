Fuenlabrada reúne a 3.000 mayores en su fiesta anual con Los Diablos como actuación estrella

La Concejalía de Mayores de Fuenlabrada organiza este domingo una nueva edición de la Fiesta del Mayor, una cita que reunirá a cerca de 3.000 vecinos en la piscina municipal para disfrutar de una jornada de ocio, convivencia y actividades al aire libre.

La programación incluirá talleres, música, baile y propuestas de animación desarrolladas con la colaboración de diferentes entidades de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas con una charanga a cargo del centro Ramón Rubial y una clase magistral de zumba. A continuación, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y la concejala de Personas Mayores, Ana Pérez, darán la bienvenida a los asistentes antes del concierto de Los Diablos.

Por la tarde, a partir de las 16:30 horas, la celebración continuará con una sesión de baile amenizada por la orquesta 'Fashion'.

La concejala de Personas Mayores, Ana Pérez, destacó que "el objetivo de esta fiesta anual es que las personas mayores de Fuenlabrada tengan un día de disfrute, diversión y bienestar en un ambiente festivo y en un lugar al aire libre tan agradable como es la piscina municipal".

Transporte gratuito y refuerzo de autobuses

Con el objetivo de facilitar la asistencia al evento, el Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial de transporte. Las personas mayores podrán utilizar de forma gratuita los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada (EMTF) durante toda la jornada.

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Además, la EMTF reforzará sus frecuencias cada treinta minutos entre las 9:30 y las 12:30 horas para los desplazamientos de ida al recinto y entre las 18:30 y las 20:30 horas para el regreso de los participantes.