Francesco Fortunato y Alegna González conquistan el V Gran Premio Internacional Madrid Marcha

El italiano Francesco Fortunato y la mexicana Alegna González se han proclamado vencedores de la quinta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, prueba Gold del circuito mundial World Athletics Race Walking Tour y que se ha disputado este domingo en la Gran Vía de la capital española frente a más de 12.000 espectadores.

En categoría masculina, Fortunato se impuso con un tiempo de 39:16, por delante del español Paul McGrath (39:24) y el brasileño Caio Bonfim (39:32). Los mejores españoles, tras McGrath, fueron el director técnico de Madrid Marcha, Diego García Carrera, y Álvaro López, que finalizaron en octava y décima posición con registros de 40:12 y 40:18, respectivamente.

La prueba masculina volvió a ofrecer un altísimo nivel competitivo, con la presencia de campeones olímpicos, mundiales, continentales y algunos de los mejores especialistas del planeta sobre el circuito homologado de un kilómetro instalado entre el Gran Vía Capitol y la Red de San Luis.

"Estoy feliz por haber ganado, que era mi objetivo. Esta temporada está yendo francamente bien y espero seguir así para llegar en la mejor forma posible al Europeo de Birmingham, que es el gran reto de la temporada", indicó Fortunato.

Alegna González, por su parte, reinó en categoría femenina tras parar el crono en 44:03, por delante de la peruana Evelyn Inga (44:16) y la española Aldara Meilán (44:46), que pulverizó su propia marca personal, que hasta ahora era de 45:06. Tras Meilán, las siguientes españolas fueron Julia Suárez y Alicia Sánchez, decimotercera y vigésima quinta, respectivamente.

"A pesar de la dura competencia que he tenido y del calor, me he visto muy bien mentalmente y he podido ganar, que era mi objetivo. Me encanta competir en este escenario de la Gran Vía y en una prueba corta de 10 kilómetros para poder demostrar mi velocidad. Ahora a centrarme en el próximo gran reto, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 1 de agosto", explicó González.

La cita también rindió homenaje al ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico en marcha en Atlanta'96 y triple campeón del mundo, que recibió el aplauso del público y de los participantes por servir de inspiración a varias generaciones de deportistas de todo el mundo.

Madrid Marcha le distinguió como Embajador de la prueba para América Latina. "Si empiezo a recordar momentos históricos de la marcha se me ocurren el Coliseo en el Mundial de Roma o la Torre Eiffel en los Juegos Olímpicos de París, pero por supuesto también la Gran Vía en el corazón de Madrid, el corazón del mundo. Estoy muy honrado por haber vivido este homenaje y es todo un orgullo ser Embajador de Madrid Marcha para América Latina", apuntó.

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La ceremonia de premios, celebrada en el entorno del Cine Capitol, contó con la presencia de representantes de la Comunidad de Madrid (Ricardo Echeita, subdirector general de Instalaciones Deportivas), el Ayuntamiento de Madrid (Gregorio Ramírez, director general de Deporte), la Real Federación Española de Atletismo (Luis Saladie, director de Competiciones y Eventos), World Athletics, patrocinadores y colaboradores de la prueba.