Las esposas de Enrique VIII ajustan cuentas con la historia en clave pop: el fenómeno SIX llega a Madrid

Durante siglos, Enrique VIII se quedó con el foco, con los retratos, con los manuales de historia y hasta con la última palabra. Six le arrebata todo eso en apenas 80 minutos. El musical convierte a sus seis esposas en una girl band insolente, afilada y luminosa, dispuesta a ajustar cuentas con el pasado a golpe de pop. Aquí no hay damas resignadas al margen del poder, sino seis mujeres que entran en escena como estrellas de estadio para contar, por fin, lo que la historia dejó en letra pequeña. El fenómeno creado por Toby Marlow y Lucy Moss llegará por primera vez en castellano a España el 17 de septiembre, con estreno en el Teatro Gran Vía de Madrid y un elenco seleccionado tras un proceso de casting multitudinario. La producción aterriza después de haber pasado por Barcelona con su versión original en inglés y tras consolidarse como uno de los títulos más reconocibles del musical contemporáneo en el West End, Broadway y otros grandes circuitos internacionales.

Six ha tomado a las esposas de Enrique VIII convirtiéndolas en un material escénico explosivo. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr se disputan el relato, la canción y la memoria. El resultado no es una clase de historia, sino un concierto teatral donde cada una reclama su lugar con humor, desparpajo y una contundente conciencia de presente. El musical nació en 2017 como un proyecto universitario para el Festival Fringe de Edimburgo. Desde aquel origen casi improbable, la obra ha crecido hasta convertirse en una marca global con más de 35 premios internacionales, entre ellos dos Tony, además de una nominación al Grammy. Su éxito tampoco se limita al patio de butacas: las canciones han encontrado vida propia en plataformas digitales y redes sociales, alimentando una comunidad fan que ha convertido el espectáculo en algo más parecido a un fenómeno pop que a un musical convencional.

'Six' ha ganado más de 35 premios internacionales. / PAMELA RAITH

La versión española estará encabezada por Clara Lanzani como Catalina de Aragón, Udara Zubillaga como Ana Bolena, Beatriz Santana como Jane Seymour, Liz Tatis como Ana de Cléveris, Arianna Galletti como Catalina Howard y Alba Egilo como Catalina Parr. Completan el reparto Clara Rengel, Bárbara Sanches y Flor Lopardo como alternantes. La elección llegó tras un proceso de casting de gran escala: 1.000 candidatas inscritas y 600 convocadas a audiciones presenciales. La exigencia no pasaba únicamente por cantar, bailar o actuar: Six necesita intérpretes capaces de sostener una presencia de diva pop y, al mismo tiempo, ojo, de hacer reconocible la herida, la ironía y la personalidad de cada reina.

Ahí reside una de las claves del montaje. No se trata de rescatar figuras históricas para encerrarlas en una vitrina, sino de traducirlas a un lenguaje escénico del siglo XXI. Cada esposa tiene su propio color musical y su propio imaginario, con ecos de artistas como Beyoncé, Adele, Rihanna, Ariana Grande, Avril Lavigne y Alicia Keys, entreo tras. El drama Tudor se transforma así en pop, rock y otros ritmos populares, acompañado por una banda femenina en directo. La corona deja de ser un símbolo de obediencia y se convierte en accesorio de escenario. La obra también ha entendido algo esencial del musical contemporáneo: el público ya no quiere limitarse a mirar, quiere pertenecer. De ahí nace el llamado Queendom, la comunidad de seguidores que ha contribuido a extender el fenómeno en redes y plataformas. Su éxito no se mide óolo en entradas vendidas, sino en canciones compartidas, vídeos reproducidos y espectadores que vuelven para ver cómo cambia la energía de una reina a otra. La identidad de cada elenco forma parte del atractivo: la misma partitura, pero distintas formas de reinar.

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Clara Lanzani, Udara Zubillaga y el resto del elenco español de 'Six'. / ION LEIBAR

En Madrid, el desembarco tiene además valor simbólico. La Gran Vía lleva años reforzando su perfil como eje del musical en España y el Teatro Gran Vía se suma con este estreno a una cartelera cada vez más conectada con las grandes rutas internacionales del género. La producción tiene la ambición de reproducir en castellano la electricidad que ha convertido a Six en una rareza feliz: una pieza breve, directa, coreográfica y vocalmente exigente, capaz de hablar de deseo, trauma y supervivencia sin perder el pulso del espectáculo. Pero más allá de las cifras, los premios y el tamaño del fenómeno, Six funciona porque encuentra una grieta en el relato conocido. Donde la historia oficial vio esposas, el musical ve protagonistas. Donde hubo destino impuesto, coloca un micrófono. Y donde Enrique VIII parecía ocupar todo el cuadro, seis mujeres se adelantan al borde del escenario para recordar que, a veces, la mejor manera de corregir el pasado es cantarlo a todo volumen.