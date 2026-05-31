Shouhong Chu y Emma Hunt vuelan hacia el oro en velocidad en las World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

El deporte más rápido del programa olímpico volvió a demostrar por qué es una de las disciplinas más espectaculares de la escalada. La IFSC World Cup Comunidad de Madrid 2026 cerró su paso por Alcobendas con una jornada de velocidad repleta de récords personales, caídas inesperadas, favoritos eliminados y dos campeones que rozaron la perfección: la estadounidense Emma Hunt y el chino Shouhong Chu. Meritoria participación de la española Leslie Romero, que alcanzó los cuartos de final. Carla Martínez, por su parte, rozó el pase a la siguiente ronda.

Poderío chino

En una disciplina tan explosiva como la velocidad, el palmarés sirve de poco cuando llega la fase de eliminación directa. Los octavos comenzaron con una de las grandes sorpresas del día: la eliminación del vigente campeón olímpico, Veddriq Leonardo. A partir de ahí emergió la figura de Shouhong Chu. El chino fue creciendo ronda a ronda, aprovechando los errores de sus rivales y demostrando una regularidad extraordinaria. En cuartos eliminó a Zurloni, en semifinales dejó fuera a su compatriota Jie Yang con un espectacular 4,76 y confirmó que llegaba a la final en el mejor momento posible.

Final de velocidad de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 / Xavier Amado

Por el otro lado del cuadro avanzó el indonesio Robby Al Hilmi. El asiático sobrevivió a unos accidentados cuartos de final frente a Michael Hom y posteriormente firmó una de las mejores carreras del día para derrotar al estadounidense Zach Hammer con una marca personal de 4,72. Hammer acabaría quedándose sin medalla tras perder el bronce por apenas dos centésimas frente a Jie Yang en una carrera tan ajustada que necesitó prácticamente una repetición a cámara lenta para apreciar la diferencia.

La final masculina fue el cierre ideal para una jornada memorable. Sin errores, sin caídas y con dos escaladores en plena forma. Chu volvió a rebajar su mejor marca personal hasta los 4,75 segundos y derrotó a Al Hilmi para conquistar el oro. El indonesio completó una magnífica actuación con la plata, mientras que Yang aseguró el doble podio para China con el bronce.

'Huracán' Hunt

La competición femenina quedó marcada desde el principio por la exhibición de Emma Hunt. La estadounidense confirmó desde los octavos que estaba un paso por delante del resto. Mientras la ronda dejaba eliminaciones inesperadas como la de la indonesia Desak Made Rita, campeona asiática y tercera en la anterior Serie Mundial, Hunt fue encadenando actuaciones sobresalientes.

Emma Hunt se alza con el oro femenino de velocidad de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 / Alba Vigaray

En cuartos, la estadounidense aprovechó un fallo de Rajiah Sallsabillah para firmar un espectacular 6,21, mientras que Leslie Romero se quedó a solo 12 centésimas de las semifinales frente a la ucraniana Polina Khalkevych. La otra gran favorita, Natalia Kalucka, también se despidió tras resbalar ante Shaoqin Zhang.

Pero lo mejor estaba por llegar. En semifinales, Hunt volvió a pulverizar su mejor marca personal con un impresionante 6,10, una de las mejores marcas jamás registradas en competición. En la otra semifinal, Khalkevych confirmó su gran estado de forma al superar por un suspiro a Zhang. La final respondió a las expectativas. Hunt, lanzada tras una competición impecable, no dio ninguna opción a la ucraniana y se proclamó campeona con un extraordinario 6,08.

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Solo el récord del mundo se le resistió en una actuación prácticamente perfecta. Khalkevych se colgó la plata, mientras que Zhang completó el podio tras imponerse a su compatriota Yuju Mou en la lucha por el bronce. Hunt abandonó Alcobendas convertida en una de las grandes protagonistas de la temporada, en medio de vítores que reconocieron su lección magistral.