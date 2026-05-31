Autoridades y personalidades del mundo del deporte acuden a la gran final de velocidad de World Climbing Series 2026

World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 llega a su fin en la tarde del domingo con la final femenina y masculina de escalada de velocidad tras cuatro días de intensa actividad deportiva en la que escaladores y escaladoras han estado sumergidos en una atmósfera de tensión y exigencia máximas en su lucha por subir al podio.

Pese al sofocante calor que ha marcado las diferentes jornadas y que ha dejado imágenes de espectadores refugiándose bajo las sombrillas, usando paraguas para resguardarse del sol, operarios refrescando a los asistentes con agua y muchos abanicos, el público se ha mostrado absolutamente volcado en animar y motivar a los atletas en cada una de las competiciones.

Cerca de 300 escaladores y escaladoras de 45 países del mundo se han dado cita durante cuatro días en el municipio madrileño para competir en la Copa del Mundo de Escalada, convirtiendo la Comunidad de Madrid en el epicentro de este deporte.

Representantes institucionales, autoridades y personalidades del mundo del deporte se han acercado al recinto durante la tarde de este sábado para mostrar su apoyo a los atletas que se encontraban compitiendo.

En esta cuarta y última jornada, las autoridades, representantes institucionales y personalidades del mundo del deporte tampoco han querido perderse la gran final de velocidad. Entre ellos, han pasado por el recinto, Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; Felipe de Lucas, consejero delegado de Prensa Ibérica 360; Marco Scolari, presidente de World Climbing; Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada; Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas; Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas; Joan Vehils, director de SPORT, y Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

De izquierda a derecha, Joan Bernat Clarella, presidente de la Fedme; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE); Jesús Tortosa, concejal de Deportes de Alcobendas; Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje; José Perurena, presidente de la Federación Internacional de Piragüismo, y Armando Huerta, director de El Periódico de España. / Alba Vigaray

En la tercera jornada, que tuvo lugar este sábado y que aglutinó las semifinales y las finales de boulder masculino en un día también marcado por las altas temperaturas, un público entregado a este deporte en auge abarrotó la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas para animar a los atletas que lucharon por hacerse un hueco en la gran final masculina de boulder.

Estuvieron presentes, entre otros, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE); Marco Scolari, presidente de World Climbing; Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme); Jesús Tortosa, concejal del Ayuntamiento de Alcobendas; Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje; José Perurena, presidente de la Federación Internacional de Piragüismo, y José Javier Hombrados, presidente de la Federación Madrileña de Balonmano.

De izquierda a derecha, Joan Vehils, director de SPORT; Joan Bernat Clarella, presidente de la Fedme; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, y Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. / Xavier Amado

En la jornada del viernes por la mañana tuvo lugar la semifinal femenina de boulder que tanto Javier Moll como Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, no quisieron perderse. En su visita, recorrieron las instalaciones del recinto, la zona de entrenamiento, el muro de boulder, y pudieron disfrutar de la competición de primera mano.

A esta cita les acompañaron, entre otros, el concejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa; el concejal de Seguridad y Movilidad de Alcobendas, Carlos Rodrigo; el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Joan Bernat Clarella; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Joan Vehils, director de SPORT, y Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Por la tarde, completaron la presencia institucional Cristina Capdevila, concejal de Distrito Urbanizaciones; Marco Scolaris, presidente de World Climbing, y Rocío García, alcaldesa de Alcobendas.

De izquierda a derecha, Joan Vehils, director de SPORT; Joan Bernat Clarella, presidente de la Fedme; ; Cristina Capdevila, concejal de Distrito Urbanizaciones; Marco Scolaris, presidente de World Climbing; Rocío García, alcaldesa de Alcobendas; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas; Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y Carlos Rodrigo, concejal de Seguridad y Movilidad de Alcobendas / Alba Vigaray

La jornada del jueves estuvo marcada por los nervios, la tensión y la enorme exigencia de los atletas de las diferentes selecciones nacionales que midieron su destreza en la modalidad de boulder.

Una jornada que destacó por su intensidad deportiva para las escaladoras y escaladores, que se jugaban en la ronda de clasificación su entrada en semifinales, y que estuvo también bastante marcada por las altas temperaturas que no se lo pusieron nada fácil. Pese a la meteorología, el público estuvo animando desde primera hora a los atletas que se sintieron arropados por la ilusión de todos aquellos que, pese a ser un día laborable, se acercaron y disfrutaron junto a ellos de la primera ronda de la Copa del Mundo de Escalada en Madrid.

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De izquierda a derecha, Finuco, CEO de B3; Armando Huerta, director de 'El Periódico de España'; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, y el embajador de Japón en España, Hiroshima Yamauchi / David Raw

Durante la jornada del jueves pasaron además por las instalaciones de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 y personalidades como el embajador de Japón en España, Hiroshima Yamauchi; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, y Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME).