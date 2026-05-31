Luar La L, el artista invitado de Bad Bunny en su segundo concierto en Madrid

La residencia de Bad Bunny en Madrid sigue dejando imágenes destacadas para sus seguidores. El cantante puertorriqueño ha convertido el Metropolitano en una de las grandes paradas europeas de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con diez conciertos concentrados entre finales de mayo y mediados de junio.

En la segunda de esas noches, el artista sorprendió al público con la presencia de, rapero puertorriqueño Luar La L, que subió al escenario como invitado especial. La aparición fue recibida con una fuerte ovación y se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto, especialmente entre los fans que siguen cada detalle de la gira.

Bad Bunny y Luar La L compartieron escenario para interpretar "Teléfono nuevo", "Caile", "Side Bitch" o "No te quieren conmigo", una actuación que rápidamente comenzó a circular en redes. La presencia del invitado refuerza el carácter especial de los conciertos madrileños, donde cada noche puede dejar una colaboración distinta o un momento viral inesperado.

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El artista llega a Madrid después de su paso por Barcelona, donde actuó los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. En la capital, Bad Bunny tiene programados diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.