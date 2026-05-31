Una antena de 20 metros cae sobre un edificio en Madrid y causa daños en viviendas y coches

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han retirado este sábado una antena de telefonía de unos 20 metros y varias toneladas de peso que había caído sobre la cubierta de un edificio en la calle Infanta Mercedes, en Madrid. El incidente ha causado daños en dos viviendas y en varios coches, aunque no ha dejado heridos.

Según ha informado Emergencias Madrid la antena de telecomunicaciones provocó "diversos daños" en dos viviendas situadas en la última planta del inmueble.

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Álvaro Macías, oficial de guardia de Bomberos de Madrid, ha explicado que la intervención fue "tediosa" debido a que la zona se encontraba "muy inestable". Los efectivos trabajaron con la ayuda de una grúa para tumbar la antena sobre el techado y asegurar el entorno. Tras la actuación, la zona ha quedado segura y no se han reportado heridos.