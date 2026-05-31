SUCESO
Una antena de 20 metros cae sobre un edificio en Madrid y causa daños en viviendas y coches
Los Bomberos de Madrid han asegurado la zona con ayuda de una grúa tras el desplome, que ha causado daños en dos viviendas y varios coches sin dejar heridos
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han retirado este sábado una antena de telefonía de unos 20 metros y varias toneladas de peso que había caído sobre la cubierta de un edificio en la calle Infanta Mercedes, en Madrid. El incidente ha causado daños en dos viviendas y en varios coches, aunque no ha dejado heridos.
Según ha informado Emergencias Madrid la antena de telecomunicaciones provocó "diversos daños" en dos viviendas situadas en la última planta del inmueble.
Álvaro Macías, oficial de guardia de Bomberos de Madrid, ha explicado que la intervención fue "tediosa" debido a que la zona se encontraba "muy inestable". Los efectivos trabajaron con la ayuda de una grúa para tumbar la antena sobre el techado y asegurar el entorno. Tras la actuación, la zona ha quedado segura y no se han reportado heridos.
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