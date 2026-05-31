RECONOCIMIENTO
La Agencia Tributaria de Madrid recibe un premio por su estrategia de salud cardiovascular para empleadas públicas
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo reconoce un programa que ha contribuido a reducir un 58% el absentismo por patologías osteoarticulares entre la plantilla
La Agencia Tributaria de Madrid, organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, ha sido distinguida con el premio a la Mejor Acción de Promoción de la Salud en el Trabajo en la categoría de Salud Cardiovascular durante el XI Encuentro Abierto de la Red Española de Empresas Saludables (REES), celebrado en Zaragoza.
La directora de la entidad, Gema Pérez Ramón, recogió el galardón concedido por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que reconoce la estrategia de bienestar y salud impulsada por el organismo municipal entre su plantilla.
La iniciativa se ha desarrollado en una organización integrada en un 70% por mujeres y ha estado orientada a fomentar el bienestar y mejorar la salud cardiovascular de las empleadas públicas. En el proyecto han participado un total de 240 trabajadoras.
La estrategia se articuló en tres fases y buscaba promover hábitos saludables y reforzar la prevención de riesgos relacionados con la salud cardiovascular en el entorno laboral.
Reducción del absentismo
Entre los resultados obtenidos destaca una reducción del 58% del absentismo asociado a patologías osteoarticulares, un dato que, según la Agencia Tributaria de Madrid, refleja el impacto positivo de las políticas de promoción de la salud en el ámbito laboral.
La iniciativa parte de la premisa de que una mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores puede contribuir también a incrementar la productividad y la calidad de vida en el trabajo.
Encuentro de empresas comprometidas con la salud laboral
La Red Española de Empresas Saludables constituye un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias entre instituciones y organizaciones comprometidas con la mejora de la seguridad, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.
La undécima edición de este encuentro ha estado centrada en el liderazgo comprometido con la promoción de la salud en el trabajo, en línea con los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.
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