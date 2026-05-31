El actor Daniel Guzmán sobre su infancia en Madrid: "Empecé con 14 años a hacer graffitis como medio para expresar algunas cosas"

"No todos los días me entrevista alguien de mi barrio", así comenzaba la entrevista del actor Daniel Guzmán en el programa 'Al cielo con ella' emitido cada martes a las 23:00 horas en RTVE Play. La presentadora, Henar Álvarez, saludaba al guionista y director haciendo alusión a sus orígenes comunes, y es que ambos crecieron en el madrileño barrio de Aluche.

"Tú eras un poco quinqui, me han dicho, de joven", indagaba Henar, "de esto no tenía ni idea, que lo he visto por el barrio, que tú eras el grafitero que firmaba como Tifón". Introduciendo su pasado como grafitero, Daniel revelaba a la madrileña como junto con Juan Carlos Muelle, y Juan Carlos Bleck 'La Rata', fueron "los precursores" de esta práctica en el barrio: "al final le dimos un sentido a eso", explicaba.

El actor firmaba como 'Tifon' en las paredes y calles del barrio de Aluche / @RitmoUrbanoTVE

De grafitero a director, actor y guionista: 'Crónicas Urbanas'

"Empecé con 14 años a hacer graffitis, a pintar como medio para expresar algunas cosas", reflexionaba el actor, que contaba como había estado hasta en tres colegios distintos durante su época de EGB. En un intento de entender los primeros pasos del director, Henar le preguntaba: "¿Y cómo se pasa de que te den vacaciones anticipadas en tres colegios a ser actor?", provocando una carcajada en el público, Daniel afirmaba: "Bueno, va todo ligado".

Definiéndose a sí mismo como inquieto, el madrileño recordaba como fueron precisamente estos inicios los que le llevaron a convertirse en actor: "Televisión Española hace una serie, 'Crónicas Urbanas', que eran docuficción, ficcionadas rodadas en cine sobre temáticas sociales, pues había uno que iba sobre el graffiti y me llamaron para ver si quería hacer de mí mismo".

Crónicas Urbanas: Capítulo 5 - "Mi firma en las paredes" / RTVE Archivo en YouTube

Daniel narraba en el late night show como cuando le dijeron que podría estar un mes y medio sin ir a clase con un justificante, y que le iban a pagar "180.000 pesetas de aquella época", no lo pensó dos veces: "Me fui, empezamos los ensayos y el primer día que grabé en Plaza de España a las 3 de la madrugada, se paró el mundo, cuando dijeron acción y empecé a interpretar y dije esto es lo que quiero hacer".

Aunque posteriormente estudiaría arte dramático y llegaría a convertirse en una figura reconocida de la industria, el actor se cuidaba de generar falsas ilusiones, y recordaba que "solo el 8% de los actores puede vivir de su trabajo en España". Definiéndola como "una actividad de riesgo", Daniel afirmaba que la actuación "no es ni mejor, ni peor, ni es más importante que ninguna, pero sí es difícil la verdad".