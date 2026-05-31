FAMOSOS
El actor Daniel Guzmán sobre su infancia en Madrid: "Empecé con 14 años a hacer graffitis como medio para expresar algunas cosas"
El actor, guionista y director de cine español hablaba de sus primeros años en la capital en el programa 'Al cielo con ella' de Henar álvarez
"No todos los días me entrevista alguien de mi barrio", así comenzaba la entrevista del actor Daniel Guzmán en el programa 'Al cielo con ella' emitido cada martes a las 23:00 horas en RTVE Play. La presentadora, Henar Álvarez, saludaba al guionista y director haciendo alusión a sus orígenes comunes, y es que ambos crecieron en el madrileño barrio de Aluche.
"Tú eras un poco quinqui, me han dicho, de joven", indagaba Henar, "de esto no tenía ni idea, que lo he visto por el barrio, que tú eras el grafitero que firmaba como Tifón". Introduciendo su pasado como grafitero, Daniel revelaba a la madrileña como junto con Juan Carlos Muelle, y Juan Carlos Bleck 'La Rata', fueron "los precursores" de esta práctica en el barrio: "al final le dimos un sentido a eso", explicaba.
De grafitero a director, actor y guionista: 'Crónicas Urbanas'
"Empecé con 14 años a hacer graffitis, a pintar como medio para expresar algunas cosas", reflexionaba el actor, que contaba como había estado hasta en tres colegios distintos durante su época de EGB. En un intento de entender los primeros pasos del director, Henar le preguntaba: "¿Y cómo se pasa de que te den vacaciones anticipadas en tres colegios a ser actor?", provocando una carcajada en el público, Daniel afirmaba: "Bueno, va todo ligado".
Definiéndose a sí mismo como inquieto, el madrileño recordaba como fueron precisamente estos inicios los que le llevaron a convertirse en actor: "Televisión Española hace una serie, 'Crónicas Urbanas', que eran docuficción, ficcionadas rodadas en cine sobre temáticas sociales, pues había uno que iba sobre el graffiti y me llamaron para ver si quería hacer de mí mismo".
Daniel narraba en el late night show como cuando le dijeron que podría estar un mes y medio sin ir a clase con un justificante, y que le iban a pagar "180.000 pesetas de aquella época", no lo pensó dos veces: "Me fui, empezamos los ensayos y el primer día que grabé en Plaza de España a las 3 de la madrugada, se paró el mundo, cuando dijeron acción y empecé a interpretar y dije esto es lo que quiero hacer".
Aunque posteriormente estudiaría arte dramático y llegaría a convertirse en una figura reconocida de la industria, el actor se cuidaba de generar falsas ilusiones, y recordaba que "solo el 8% de los actores puede vivir de su trabajo en España". Definiéndola como "una actividad de riesgo", Daniel afirmaba que la actuación "no es ni mejor, ni peor, ni es más importante que ninguna, pero sí es difícil la verdad".
- El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
- Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
- Carmen Machi, Irene Escolar y Blanca Portillo lideran el viaje del Teatro Español por la Generación del 27: todas las obras de su nueva temporada
- El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
- Vallecas también es parte de Badajoz': la familia que dormirá 'las noches que hagan falta en el coche' para vivir la final del Rayo 'en nuestro barrio
- Trabajo sanciona a Renfe por deficiencias en sus talleres de Fuencarral
- La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026