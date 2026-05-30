SUBVENCIONES
Cómo solicitar las ayudas de hasta 30.000 euros para proteger el patrimonio natural de Madrid
El Gobierno regional destina 500.000 euros a proyectos ambientales y de biodiversidad que se desarrollen en 2026 y 2027
La Comunidad de Madrid ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para proyectos que contribuyan a preservar y mejorar el patrimonio natural de la región. El Ejecutivo autonómico destinará 500.000 euros a financiar iniciativas ambientales y de protección de la biodiversidad que se desarrollen durante 2026 y 2027.
La convocatoria, publicada el pasado 25 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, está dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones inscritas en los registros oficiales. Las solicitudes ya se pueden presentar de forma telemática.
Las propuestas que cumplan los requisitos podrán recibir financiación por el 100 % de su coste, con un máximo de 30.000 euros por proyecto y de 60.000 euros por entidad solicitante. Las actuaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de doce meses.
Entre los criterios de valoración figuran la innovación metodológica, las actuaciones dirigidas a especies catalogadas y los proyectos que se desarrollen dentro de la Red Natura 2000.
Veinte iniciativas aprobadas en 2025
En 2025, el Gobierno regional aprobó 20 iniciativas presentadas por 16 entidades, seis de ellas beneficiarias por primera vez de estas ayudas. Las cuantías concedidas permitieron realizar estudios sobre la fragmentación del hábitat, el estado de conservación de la flora amenazada y la caracterización de poblaciones de murciélagos.
Las especies protegidas tuvieron un peso destacado entre los proyectos beneficiarios, con actuaciones centradas en anfibios amenazados, el gato montés, la carraca europea, el alcaraván y las rapaces nocturnas. También se estudiaron especies cinegéticas como el jabalí y se impulsaron acciones divulgativas sobre educación ambiental y agricultura ecológica.
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