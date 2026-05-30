SUCESO EN MADRID
Rescatan a un niño de cuatro años tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Mirasierra
El menor fue rescatado por varios testigos que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios
Un niño de cuatro años ha tenido que ser trasladado este sábado al hospital infantil de La Paz tras sufrir un ahogamiento en una piscina ubicada en la calle Costa Brava, en el barrio madrileño de Mirasierra.
Según ha informado una portavoz de Samur-Protección Civil, varios testigos rescataron al menor, que se encontraba sumergido en el agua, e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) siguiendo las indicaciones telefónicas de operadores técnicos del servicio de emergencias.
A la llegada de los efectivos médicos, el niño había recuperado la respiración. Tras ser estabilizado, fue trasladado por Samur-Protección Civil al hospital infantil de La Paz con escolta de la Policía Municipal de Madrid, según han señalado desde Emergencias Madrid.
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