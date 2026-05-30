Cuenta atrás para los conciertos de Bad Bunny en Madrid: cuidado con estos objetos si no quieres quedarte sin entrar al Estadio Metropolitano

La cuenta atrás para ver a Bad Bunny en Madrid entra en su recta final. En cuestión de horas, el Estadio Metropolitano escuchará las primeras notas de LA MuDANZA, el tema con el que el artista puertorriqueño está abriendo sus conciertos y que dará inicio a una de las citas musicales más esperadas del año en la capital.

El arranque será este sábado, con la primera de las diez actuaciones que el cantante ofrecerá en Madrid. Se trata de su segunda residencia más extensa después de la de Puerto Rico en 2025, donde llegó a celebrar 31 conciertos.

Su vuelta tiene además un valor especial para sus seguidores: Bad Bunny no actuaba en Madrid desde 2019, por lo que muchos fans llevaban siete años esperando volver a verle en directo. Entre el 30 de mayo y el 15 de junio, Benito ofrecerá diez conciertos con un espectáculo dividido en tres actos, más de 30 canciones y dos escenarios.

Bad Bunny no actuaba en Madrid desde 2019, por lo que muchos fans llevaban siete años esperando volver a verle en directo / Europa Press

Fechas de los conciertos de Bad Bunny en Madrid

La residencia madrileña de Bad Bunny se celebrará en diez fechas repartidas entre finales de mayo y mediados de junio. El artista actuará los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

Durante esas jornadas, miles de fans se desplazarán hasta el Estadio Metropolitano para asistir a uno de los conciertos más multitudinarios del calendario musical en Madrid.

¿Se puede entrar con comida y bebida?

El recinto permite acceder con comida y bebida del exterior, pero bajo unas condiciones concretas. En el caso de la bebida, solo se podrá llevar una botella de agua de plástico blando, con una capacidad máxima de 500 ml y sin tapón.

También se permite entrar con comida para consumo personal, como un bocadillo o una pieza de fruta, siempre que vaya envuelta en papel film. No se admitirán envases rígidos ni cantidades excesivas de comida. Quienes prefieran comprar dentro del estadio también encontrarán puestos de comida y bebida en el recinto.

Objetos permitidos en el concierto

Para evitar problemas en los controles de seguridad, lo mejor es preparar una mochila ligera y llevar solo lo imprescindible. Entre los objetos permitidos se encuentran:

Botella de agua de plástico blando de hasta 500 ml, sin tapón.

Bocadillo o fruta envueltos en papel film.

Mochila o bolso pequeño, con un máximo de 40x20x20 cm.

Teléfono móvil.

Batería externa o cargador portátil de hasta 7 pulgadas.

Crema, maquillaje o productos de cuidado personal de hasta 500 ml, siempre que no sean aerosoles.

Medicamentos con receta o documentación médica.

Objetos prohibidos en el Estadio Metropolitano

Entre los artículos prohibidos están las mochilas grandes, el alcohol, las botellas de vidrio o plástico rígido, las latas, los aerosoles, los perfumes o desodorantes en spray, los punteros láser, los palos selfie, los paraguas rígidos, las sombrillas, las sillas, las mesas, las neveras, las bengalas, los fuegos artificiales, las cámaras profesionales, las tablets, los ordenadores, los drones, los megáfonos, las sirenas, las cornetas, las bicicletas, los patines, los monopatines, los skateboards, las armas, las sustancias ilícitas y los animales, salvo perros guía.

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Para evitar problemas en los controles de seguridad, lo mejor es preparar una mochila ligera y llevar solo lo imprescindible / PEXELS

Para evitar problemas en el acceso al concierto, conviene revisar bien la mochila antes de salir de casa y acudir con lo justo. En un concierto con miles de asistentes, llevar menos también puede significar entrar antes.