El pueblo a menos de una hora de Madrid que esconde una joya del Imperio Romano: con rutas de montaña y memoria ferroviaria

En un fin de semana marcado por importantes actividades multitudinarias en el centro de Madrid: la llegada del Papa León XIV, la Feria del Libro y gira del cantante Bad Bunny, es el momento perfecto para escaparse del bullicioso centro de la capital para conocer alguna de las otras maravillas que ofrece la Comunidad de Madrid.

Cuando el cuerpo pide descanso del alto ritmo del día a día, una escapada de fin de semana sin desplazarse demasiado puede ser muy reparadora. A un paso de la capital se encuentra uno de los destinos referentes del turismo rural en España que combina naturaleza, historia y gastronomía. Y si uno de los pueblos más buscado en Google para disfrutar de la naturaleza, qué mínimo que visitarlo, al menos, una vez en la vida.

Calzada romana en un entorno natural

En el corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y a los pies del Puerto de Navacerrada, Cercedilla es uno de los destinos más destacados para disfrutar de naturaleza e incluso pistas de esquí cercanas durante la temporada de nieve. Si atraviesas el Puerto de Fuenfría te cruzarás con una sorprendente calzada romana. No es casualidad, sino que propio origen de este pueblo con tanto encanto se remonta a la época del Imperio Romano.

Los visitantes y, sobre todo los amantes de la historia, podrán disfrutar de un viaje a otra época entre sus calles en las que todavía se conserva la mencionada calzada romana, además de puentes cuya construcción data de cientos de años atrás y que parecen sacados de un cuento.

En Cercedilla se conserva la calzada romana. / Conoce Cercedilla

Memoria ferroviaria histórica

Uno de los lugares más curiosos con interés turísticos de la localidad es la estación de ferrocarril construida entre finales del siglo XIX y principios del XX, como eje de comunicaciones entre Madrid y Segovia. De hecho, su localización estratégica entre las dos provincias ha sido motivo de disputa a lo largo de la historia.

Esta emblemática construcción cuenta con un singular emplazamiento al pie de la montaña y es la perfecta representación de las construcciones civiles de la épica. De allí sale el ferrocarril eléctrico que da acceso al Parque Nacional de Guadarrama. En su Plaza Mayor destaca la iglesia de San Sebastián, uno de los lugares más visitados.

Esta es la estación histórica de Cercedilla. / Wikipedia

La mejor naturaleza y gastronomía

Y si acudes a Cercedilla no puedes irte sin disfrutar de dos cosas indispensables: el entorno natural y la gastronomía de calidad. La ciudad está rodeada de numerosos miradores que rodean al Valle de Fuenfría, con espectaculares vistas a la Sierra de Guadarrama.

El mirador de la Bola del Mundo, un lugar perfecto para sentarse a contemplar el paisaje. / Ayuntamiento de Cercedilla

El éxito indiscutible de este pueblo se completa con una gastronomía de calidad en los que los protagonistas son los productos de la zona: calderetas de carne de vacuna o trucha a la navarra, producto de los ríos más cercanos. Así se explica el buen reconocimiento de esta maravilla natural al norte de Madrid, perfecto para una escapada durante este fin de semana.