El Papa recibe cinco días antes de viajar a España a Ayuso, que acude a Roma con "alegría" y una mirada "occidental, humana y cristiana"

Será la última figura política española a la que vea el papa León XIV antes de llegar el próximo sábado 6 de junio a Madrid para iniciar el viaje pastoral que le llevará también, hasta el 12 de junio, a Barcelona y Canarias. Cinco días antes de esa llegada, este lunes por la mañana, el pontífice recibirá en audiencia privada en Roma a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Estamos muy orgullosos de que el Vaticano haya decidido que la presidenta sea la última autoridad pública en ser recibida en audiencia antes de emprender su viaje a España", transmitía el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, este miércoles, el mismo día en que Prevost recibía en Roma al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El encuentro, de una media hora, tendrá lugar en el Palacio Apostólico del Vaticano a primera hora, a las nueve de la mañana. Y en él, previsiblemente, aparte de abordar detalles de la visita de León XIV, la presidenta madrileña le trasladará la "alegría" con que desde la institución que dirige se acoge su viaje, una alegría que hace extensible al resto de madrileños.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su primera audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. / Simone Risoluti - EFE

La venida de León XIV a Madrid es vista en Sol como un escaparate perfecto para mostrar al mundo tanto las fortalezas de la región como el modo de vida "luminoso, callejero y mestizo" que Ayuso vende de Madrid en cuanto tiene ocasión. También para proyectar una imagen de acercamiento religioso que la presidenta madrileña viene afilando en los últimos tiempos.

Este mismo jueves definía a Madrid como una región "donde cuidamos de la fe y de las tradiciones" y defendía como "fundamental en estos tiempos" una mirada "occidental, humana y cristiana de la vida". Al tiempo reprochaba a Pedro Sánchez que intentara "apropiarse" de la visita y recordaba que en ocho años el presidente del Gobierno no ha acudido a ninguna misa ni funeral de Estado.

En ese acento en la tradición insisten los regalos de cortesía para León XIV con que la dirigente madrileña acude a Roma. Aparte de la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, Ayuso le llevará al Papa una cesta con una selección de productos madrileños, entre ellos aceitunas de Campo Real y dulces como palmeritas de Morata de Tajuña o bizcotelas de San Lorenzo de el Escorial, así como un libro con una selección de 200 fotografías de los fotógrafos de la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid alusivas a la Navidad y a la Semana Santa en la región, celebraciones que cada vez se viven en Madrid "con más sentimiento y volviendo al origen, con alegría", escribe.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el papa Franciso, en 2023. / COMUNIDAD DE MADRID

No será la primera vez que Ayuso es recibida por un Papa. La presidenta madrileña ya estuvo en una audiencia en el Vaticano con Francisco en marzo de 2023, con motivo del IV Centenario de la Canonización de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid, en aquella ocasión junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y los entonces cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

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La visita que ahora hace a Roma, de hecho, se empezó a gestar en 2025, antes de que se diera a conocer al público que León XIV viajaría a España. Fue tras la muerte de Francisco y la elección de Prevost cuando desde la Comunidad de Madrid se solicitó una audiencia con el nuevo pontífice. La confirmación de la fecha se recibió este mes de marzo, poco más de una semana después de que el Vaticano anunciara de manera oficial el viaje a nuestro país entre el 6 y el 12 de junio, con estancias en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.