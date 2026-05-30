Matute garantiza "coordinación" ante la visita del Papa a Madrid y pide precaución por el calor

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha garantizado "coordinación" desde el Gobierno regional con el Ayuntamiento, servicios sanitarios y de seguridad durante la visita del Papa León XIV a Madrid y ha pedido a los visitantes preocupación ante las altas temperaturas que se están registrando en la capital.

"Se trabaja a todos los niveles, todas las administraciones, todas las consejerías nos coordinamos para atender no solo a la población que vive en nuestra Comunidad, sino a la gran avalancha masiva de gente que sabemos que va a venir para que tengan todos los servicios de seguridad y servicios sanitarios a su disposición", ha señalado este sábado la responsable sanitaria del Gobierno madrileño tras participar en una carrera solidaria por la esclerosis múltiple.

Así, ha hecho un llamamiento a los visitantes y peregrinos para que eviten estar al sol en las horas más calurosas y para que se hidraten durante esta visita que pondrá a Madrid "en el epicentro" mundial.

Sobre el dispositivo sanitario, Matute ha indicado que se ha desplegado uno general ante este gran evento con el refuerzo del sistema, a lo que se suman también más policías o bomberos. "Lo que se busca es proteger a la población, igual que trabajamos día a día, en proteger a los madrileños que viven todos los días, independientemente de que haya o no un evento", ha subrayado, con el objetivo de que la población esté "lo mejor atendida posible" y mostrar a Madrid como "región solidaria".

La Comunidad de Madrid desplegará un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales e instalará 18 estructuras de abastecimiento con 162 puntos de agua durante la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio, tal y como informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro con medios de comunicación sobre el despliegue que está realizando el Gobierno regional con motivo de la visita del Santo Padre a la capital.

En concreto, se activará el nivel 0 del Plan Territorial de Protección Civil ante la afluencia que habrá durante estos días. Los responsables irán evaluando si es necesario subirlo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Así, el SUMMA 112, el Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid, coordinará y supervisará el dispositivo sanitario desplegado con motivo de la visita del Papa a Madrid, tanto el operativo médico destinado a garantizar la salud de su Santidad y de la comitiva papal, como de toda la infraestructura asistencial que se extenderá en las calles para cubrir los distintos eventos como la propia estancia de peregrinos y visitantes.

Noticias relacionadas

Junto a los más de 560 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias y psicólogos que cada día cubren el operativo asistencial del SUMMA 112, en cada una de las cuatro jornadas en que estará el Santo Padre en la región, el equipo de mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales estará al frente de la coordinación sanitaria y ejercerá sus funciones en los Centros de Coordinación y Mando y Puestos Sanitarios Avanzados al efecto, además de en los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias para atender a los ciudadanos que participen en estos eventos.