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La Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz se llena de ajedrez gigante y artes marciales este fin de semana

Torrejón de Ardoz celebra un fin de semana repleto de eventos, incluyendo un torneo de artes marciales y una partida de ajedrez gigante

Archivo. Torrejón de Ardoz acogió el Open Nacional de Artes Marciales en 2023 que contó con la participación de más de 300 deportistas de toda España

Archivo. Torrejón de Ardoz acogió el Open Nacional de Artes Marciales en 2023 que contó con la participación de más de 300 deportistas de toda España / Ayuntamiento de Torrejón

EP

Madrid

La Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz acogerá este fin de semana un ajedrez gigante y el Open Nacional de Artes Marciales, actos que coinciden con el Festival Saborea Torrejón.

Además, el Consistorio ha indicado en un comunicado que se podrá disfrutar jugando de forma gratuita al ajedrez en partidas simultáneas de 10 a 14 horas, organizadas por el Club Ajedrez Torrejón. Por otra parte, el Pabellón José Antonio Paraíso acogerá una nueva edición del Open Nacional de Artes Marciales que organiza la torrejonera y seis veces campeona del mundo de defensa personal, Cristina Álvarez, con el apoyo de la Organización Europea de Kajukenbo & Kenpo y Artes Marciales (Oekam).

El evento tendrá lugar desde las 08.30 hasta las 19 horas con entrada gratuita. Durante toda la jornada se celebrarán diferentes modalidades y divisiones, entre ellas katas, katas con armas, combate, kata por equipos y defensa personal, abarcando categorías desde los cuatro años hasta adultos.

La Plaza Mayor acoge un ajedrez gigante y una nueva edición del Open Nacional de Artes Marciales.

La Plaza Mayor acoge un ajedrez gigante y una nueva edición del Open Nacional de Artes Marciales. / AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

El campeonato reunirá a competidores llegados desde distintos puntos de España y contará con representación de diversas disciplinas de artes marciales como kajukenbo, karate kenpo, krav maga o taekwondo, entre otras.

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Por último, este lunes en el Pabellón Jorge Garbajosa, a partir de las 20 horas, Movistar Inter FS se enfrenta Jimbee Cartagena en el segundo partido de los cuartos de final del playoff por el título de Liga.

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