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RECONOCIMIENTO

El Ayuntamiento de Madrid premia a la Fundación Eddy por su labor con jóvenes LGTBI vulnerables

La entidad ha atendido a más de 250 personas desde 2016, ofreciendo alojamiento, apoyo psicosocial y orientación educativa y laboral a jóvenes que han sufrido rechazo o violencia

Premios Diversa 2026

Premios Diversa 2026 / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido a la Fundación Eddy por su labor de acogida, acompañamiento psicosocial y orientación educativa y laboral a jóvenes LGTBI que han sufrido rechazo familiar, violencia o situaciones de exclusión social.

La distinción se ha entregado durante la X edición de los Premios Diversa, organizados por la asociación Diversa Global para reconocer la contribución de instituciones, empresas y personalidades en la promoción de la diversidad y los derechos de las personas LGTBI.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, participaron este viernes en el acto de entrega de los galardones. Sanz fue la encargada de entregar el Premio Diversa Ayuntamiento de Madrid 2026 a la Fundación Eddy.

Más de 250 jóvenes atendidos desde 2016

La Fundación Eddy desarrolla su actividad desde 2016 con el objetivo de ofrecer un entorno seguro a jóvenes LGTBI que atraviesan situaciones de vulnerabilidad derivadas del rechazo, la discriminación o la violencia.

Durante sus diez años de trayectoria, la entidad ha atendido a más de 250 personas, facilitándoles alojamiento y apoyo especializado para reconstruir sus proyectos de vida con autonomía, confianza y dignidad.

El Premio Diversa Ayuntamiento de Madrid 2026 se enmarca en el compromiso del Consistorio con "la defensa de los derechos de las personas LGTBI y con la erradicación de cualquier forma de violencia hacia ellas".

Según ha destacado el Ayuntamiento, a lo largo del año impulsa distintas iniciativas de sensibilización y prevención frente a la LGTBIfobia. Entre ellas figuran campañas informativas, la instalación de puntos arcoíris durante las fiestas de la ciudad y el servicio municipal de atención jurídica y psicológica a víctimas de agresiones LGTBIfóbicas, puesto en marcha en 2022.

Además, el Consistorio presta asesoramiento a empresas para la elaboración de planes de diversidad y elaboró el pasado año una guía de recursos LGTBI disponible en la capital.

Observatorio y ayudas a entidades

Estas actuaciones se complementan con el trabajo del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, un órgano de participación y seguimiento que analiza el impacto de la discriminación y las violencias sobre las personas LGTBI en Madrid.

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Asimismo, el Ayuntamiento mantiene una línea de subvenciones destinada a proyectos desarrollados por entidades LGTBI. La dotación prevista para 2026 alcanzará los 665.000 euros.

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